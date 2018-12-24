به گزارش خبرنگار مهر، اولین اجرای رسمی ارکستر زهی «آرکو» به رهبری و مدیریت هنری ابراهیم لطفی با ترکیبی از نوازندگان موسیقی کلاسیک ساعت ۲۰ روزهای پنجشنبه ۲۰ و جمعه ۲۱ دی ماه در تالار رودکی تهران برگزار می شود. در این کنسرت رپرتواری با محوریت آثار دوره باروک برای مخاطبان ارائه خواهد شد.

علی جعفری پویان از شاگردان ارشد ابراهیم لطفی در کنسرت پیش رو به عنوان کنسرت مایستر حضور دارد.

ابراهیم لطفی از جمله هنرمندان شاخص حوزه موسیقی است که چندی پیش نیز در مراسم «سال نوا» از وی قدردانی شد. این هنرمند که از نگاه تعدادی هنرمندان به خلوت گزیده موسیقی کلاسیک کشورمان شهرت دارد سال ۱۳۴۵ در تهران زاده شد. پدرش از شاگردان ویولن ابوالحسن صبا بود. لطفی با تشویق خانواده در ۱۰ سالگی برای تحصیل در موسیقی و رشته نوازندگی ویولن وارد هنرستان عالی موسیقی شد و نزد ماریکو مانوکیان و ابوالقاسم طالب زاده نواختن ویلون را آموخت، سپس تا کارشناسی ارشد موسیقی در دانشکده موسیقی دانشگاه هنر ادامه تحصیل داد. این هنرمند از ۱۶ سالگی برای نواختن ویولن وارد ارکستر سمفونیک تهران و صدا و سیما شد و با ارکسترهای موسیقی گوناگونی همکاری و سپس به تدریس در هنرستان‌های موسیقی، دانشکده موسیقی دانشگاه هنر و دپارتمان موسیقی دانشگاه تهران پرداخت.

ابراهیم لطفی در سال ۱۳۷۵ «گروه کوارتت زهی تهران» را بنیان نهاد که از گروه‌های موسیقی کلاسیک ایران است. لطفی همچنین رهبری ارکستر زهی فرهنگسرای نیاوران را در سال ۱۳۸۰ برعهده داشت و آثاری از موسیقیدانان بزرگ جهان را اجرا کرد.