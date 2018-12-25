بهمن عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیشنهاد اتاق تعاون ایران در راستای مصوبه هیأت وزیران برای واگذاری دو باشگاه فرهنگی – ورزشی استقلال و پرسپولیس گفت: اتاق تعاون ایران در نظر دارد با ایجاد دو شرکت تعاونی سهامی عام با سهامداری تمام هواداران دو تیم پرطرفدار استقلال و پرسپولیس، این دو باشگاه را در تملک این دو شرکت تعاونی قرار دهد.

وی افزود: در واقع قرار است دو شرکت تعاونی سهامی عام تاسیس شوند که سهامداران آن هواداران و پیشکسوتان دو باشگاه هستند.

رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه اتاق تعاون به هیچ وجه به دنبال باشگاه‌داری نیست، تاکید کرد: به هیچ وجه تیم‌داری نمی‌کنیم و قرار است این دو شرکت تعاونی با سهامداری هوادارن و پیشکسوتان مالک این دو باشگاه شوند.

عبداللهی با اشاره به تجربه واگذاری‌های غلط شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در ادوار مختلف گفت: اتاق تعاون ایران به عنوان پارلمان بخش تعاون ایران پیشنهاد تاسیس دو شرکت تعاونی را ارائه داده است تا باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در قالب شرکت های تعاونی به بهترین نحو واگذار شوند.

وی با اشاره به اینکه طبق اسناد بالادستی بخش تعاون مجاز است از واگذاری‌های شرکت‌های دولتی سهمی ۲۰ درصدی داشته باشد، افزود: بنابراین بخش تعاون می تواند در زمینه خرید شرکت های دولتی سهیم باشد.

بر اساس این گزارش، در جلسه یکشنبه هفته گذشته هیأت دولت، پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی برای واگذاری دو شرکت استقلال و پرسپولیس به تصویب رسید.

با تصویب هیأت وزیران برای واگذاری سرخابی‌ها، پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی از طی شدن مراحل ارزیابی و قیمت گذاری دوباشگاه حداکثر تا دو ماه آینده خبرداد و گفت: تا پایان امسال مزایده واگذاری دو باشگاه فرهنگی – ورزشی استقلال و پرسپولیس برگزار می شود.

گفته شده است، در صورتی که صورت‌های مالی آماده شوند، اوایل اسفندماه شرایط مزایده دو باشگاه اعلام و این مزایده برگزار خواهد شد.