متن کامل لایحه بودجه ۹۸ منتشر شد/پیش بینی از درآمدها افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور صبح امروز با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال ۹۸ را تقدیم کرد.

دولت در این لایحه ۴۷۸هزار میلیارد تومان منابع درآمدی از محل مالیات، واگذاری ، نفت و ... برای خود پیش بینی کرده است. این عدد در لایحه اولیه دولت که سه هفته قبل تقدیم مجلس شده بود، ۴۳۳هزار میلیارد تومان بود.

بر این اساس، در ماده واحده بودجه ۹۸ آمده است: بودجه سال ١٣٩٨ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال به شرح زیر است:

الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و هفتصد و هشتاد و شش هزار و دویست و شصت و سه میلیارد و هشتصد و بیست و هشت میلیون ریال شامل:

١ -منابع عمومی بالغ بر چهار میلیون و هفتاد و هفت هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و یک میلیون ریال.

٢ -درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و نه هزار و یکصد و بیست و شش میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون ریال.

ب - بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ریال.

به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ چهار میلیون و هفتاد و هفت هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و یک میلیون ریال از مصارف عمومی دولت را ابلاغ نماید و از محل وصول مازاد منابع عمومی این قانون نسبت به ارقام مصوب ( به ویژه منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز)، اصلاحات ساختاری و همچنین برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی ، مصارف عمومی این قانون را تا سقف چهارصد هزار میلیارد ریال به شرح زیر افزایش دهد:

- دویست هزار میلیارد ریال بابت اجرای ماده (۱۰۶ ) قانون برنامه ششم توسعه. این اعتبار با تفاهم سازمان برنامه و بودجه کشور و ستاد کل نیروهای مسلح توزیع می گردد.

- دویست هزار میلیارد ریال بابت اعتبارات ردیفهای مندرج در جدول شماره (٢١ ) این قانون.

با اعمال این حکم، سقف بودجه کل کشور در سال ١٣٩٨ به همین میزان افزایش می یابد. زمان و نحوه اجرا صرفا پس از اطمینان از تحقق منابع مذکور و متناسب با روند واریزی به خزانه داری کل کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و اقدام می گردد.

متن کامل لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به‌شرح زیر است:

لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه)

پیوست شماره یک (اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)

پیوست شماره دو (درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی)

پیوست شماره سه (بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به‌انضمام برنامه، فعالیت و بهای تمام‌شده و بودجه مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی)

پیوست شماره چهار (قسمت اول) ــ اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه‌، فعالیت و بهای تمام‌شده دستگاه‌های مشمول بند «پ» ماده (۷) قانون برنامه ششم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

پیوست شماره چهار (قسمت دوم) ــ اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه‌، فعالیت و بهای تمام‌شده دستگاه‌های مشمول بند «پ» ماده (۷) قانون برنامه ششم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد