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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۰۰

سرپرست شهرداری منطقه یک تهران:

گره ترافیکی الهیه با مشارکت ذینفعان محله رفع شد

گره ترافیکی الهیه با مشارکت ذینفعان محله رفع شد

شمیرانات- سرپرست شهرداری منطقه یک تهران گفت: یک شهروند محله الهیه با هدف حل مشکل ترافیکی ۱۳۰ متر مربع از ملک خود را در اختیار گذر عمومی قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بدریان پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران حاضر در شهرداری منطقه یک تهران با اعلام خبر فوق اظهار داشت: گره ترافیکی محله الهیه از مدت ها پیش در خیابان شهید حسن اکبری ابتدای خیابان استانبول در ناحیه هفت این منطقه وجود داشت و به صورت گلوگاهی تردد خودرو ها را با مشکل مواجه می کرد و همین امر منجر به ایجاد گره های ترافیکی در سایر معابر این منطقه می شد.

وی خاطر نشان کرد: عامل اصلی در این مشکل ترافیکی، دیوار ملک قدیمی متعلق به یکی از شهروندان بود که از ایشان دعوت به عمل آمد و پس از ارائه توضیحات و طرح مشکل شهروندان ، با استقبال مالک و اعلام رضایتمندی ،عملیات مربوط به عقب نشینی ملک به عرض حدود ۵/۴ و  طول ۴۰ متر مربع انجام و عرض معبر به ۸ و نیم متر مربع افزایش یافت.

بدریان گفت: با اجرایی شدن این طرح  عوامل اجرایی اداره برق و معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک در محل حضور یافتند و اقدامات لازم به منظور اجرای عملیات رفع معارض(تیر چراغ برق)،زیرسازی و آسفالت خیابان در حال اجرا ست. 

سرپرست شهرداری منطقه یک به عنوان نماینده شهرداری ضمن تشکر از این شهروند منطقه، به اطلاع سایر شهروندان می رساند که از این پس می توانند از این خیابان با سهولت بیشتری تردد نمایند.

کد مطلب 4494941

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