مشکلات مردم بم برای دریافت تسهیلات بانکی رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی عصر سه شنبه در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان کرمان در خصوص زلزله خیز بودن کرمان گفت: پس از زمین لرزه بم و طی ۱۵ سال گذشته جمعا در شهر ها و روستاها ۱۰۳ هزار واحد مسکونی و تجاری در حال ساخت است.

وی افزود: در زلزله سال گذشته راور برای هر واحد روستایی جمعا وام و کمک بلاعوض حدود ۵۹ میلیون تومان و برای هر واحد شهری ۷۵ میلیون اختصاص داده شده است. در مجموع ۲۴۸ میلیارد تومان وام و ۳۷ میلیارد تومان کمک بلاعوض اختصاص یافت.

وی با اشاره به اینکه کار ساخت ۴۵۸ واحد از مجموع دو هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی به اتمام رسیده است، افزود: در کوهبنان هم ۱۲۱ میلیارد تومان وام و ۲۸ میلیارد تومان کمک بلاعوض برای مقاوم سازی واحدهای مسکونی پرداخت شده است.

فدایی ادامه داد: این میزان تسهیلات برای هزار و ۴۰۰ واحدمسکونی شهری و ۴۰۰ واحد مسکونی روستایی بوده است که حدود ۱۸۸ واحد ساخته شده است.

وی در خصوص خسارت به باغات پسته گفت: در فروردین ۹۷ به دلیل افزایش ناگهانی دما ۸۰ درصد خسارت به باغات پسته شمال استان کرمان را شاهد بودیم.

استاندار کرمان در خصوص مصوبه استمهال وام های کشاورزی گفت: دو هزار میلیارد تومان سقف بخشودگی از سوی دولت اعلام شد.

وی در خصوص سالروز زمین لرزه بم هم گفت: در بم کشاورزان و عموم مردم قبل از زلزله وام هایی از بانک گرفته اند که بعد از زلزله به دلیل خسارت نتوانستند قسط های این وام ها را پرداخت کنند.

فدایی ادامه داد: در حال حاضر مردم بم به دلیل معوقات قبلی و تعیین تکلیف نشدن وام های قبل از زلزله سال ۸۲ بم نمی توانند از تسهیلات بانکی بهره مند شوند.

وی در مورد وضعیت مخابرات و ارتباطات استان کرمان گفت: بعد از زلزله های سال گذشته از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مقرر شد ۸۸ دکل جدید در استان کرمان به منظور رفع مشکلات مخابراتی در زمان وقوع بحران اضافه شود اما همچنان این پروژه به اتمام نرسیده است.

فدایی با اشاره به ابلاغ نشدن اعتبارات نوسازی و بهسازی تاسیسات عمومی گفت: فعلا اعتبارات ماده ۱۰ و ۱۲ برای آب روستایی اختصاص یافته است که کافی نیست.