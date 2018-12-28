۷ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۵۸

از سوی معاونت آموزشی وزارت علوم؛

آیین نامه اشتغال‌پذیری دانشجویان کارشناسی ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین نامه مهارت افزایی و ارتقای توان اشتغال‌پذیری دانشجویان کارشناسی توسط معاونت آموزشی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ شد.

ارائه مجوز طراحی ۱۰ واحد درسی اختیاری تقاضا محور

در این آیین نامه که با هدف هدایت برنامه های چهارگانه مهارت افزایی دانشگاه ها تدوین شده است به دانشگاه ها مجوز طراحی تا ۱۰ واحد دروس اختیاری تقاضا محور برای تقویت مهارت های کسب و کار دانشجویان داده شده است.

نظارت معاونان آموزشی بر اجرای جنبه های عملی برنامه های درسی

همچنین تاکید شده است که معاونان آموزشی بر اجرای جنبه های عملی برنامه های درسی نظارت داشته باشند. علاوه بر این سازوکار تامین مالی و پشتیبانی اجرای برنامه های مهارت افزایی مشخص شده است.

زهرا سیفی

