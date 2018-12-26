به گزارش خبرنگار مهر، مستند «آنسوی حصار» ساخته آرمان قلی پور دشتکی به بخش رقابتی جشنواره «پیکاسا» آرژانتین راه یافت.

این جشنواره از تاریخ ۳۰ ژانویه تا ۳ فوریه برابر با ۱۰ تا ۱۴ بهمن ماه در شهر cino saltos آرژانتین برگزار می شود.

در خلاصه موضوع «آنسوی حصار» آمده است: «بهناز دختر نوجوانی در یک شهر کوچک است که علاقه زیادی به فوتبال و مسی و در این زمینه استعداد دارد و سعی می کند به آرزوی خود برسد اما در این راه مشکلاتی دارد.»

سایر عوامل این اثر عبارتند از تهیه کننده، کارگردان و تصویربردار: آرمان قلی پور دشتکی، تدوین: کامران جاهدی، صدابردار: ندا رحمان پور و صداگذار: حسین قورچیان.