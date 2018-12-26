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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۲۱

«آنسوی حصار» به آرژانتین می رود/ دختری که به مِسی علاقه‌مند است

«آنسوی حصار» به آرژانتین می رود/ دختری که به مِسی علاقه‌مند است

مستند «آنسوی حصار» ساخته آرمان قلی پور دشتکی به جشنواره ای در آرژنتین راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «آنسوی حصار» ساخته آرمان قلی پور دشتکی به بخش رقابتی جشنواره «پیکاسا» آرژانتین راه یافت.

این جشنواره از تاریخ ۳۰ ژانویه تا ۳ فوریه برابر با ۱۰ تا ۱۴ بهمن ماه در شهر cino saltos آرژانتین برگزار می شود.

در خلاصه موضوع «آنسوی حصار» آمده است: «بهناز دختر نوجوانی در یک شهر کوچک است که علاقه زیادی به فوتبال و مسی و در این زمینه استعداد دارد و سعی می کند به آرزوی خود برسد اما در این راه مشکلاتی دارد.»

سایر عوامل این اثر عبارتند از تهیه کننده، کارگردان و تصویربردار: آرمان قلی پور دشتکی، تدوین: کامران جاهدی، صدابردار: ندا رحمان پور و صداگذار: حسین قورچیان.

کد مطلب 4495902
زهرا منصوری

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