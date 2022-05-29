معتادی که یک مدرسه فوتبال راه انداخت/ قصه دختر مستعد فوتبالی

آرمان قلی‌پور دشتکی کارگردان مستندهای «کاپیتان ۲۲» و «آن‌سوی حصار» که با موضوعی ورزشی ساخته شده‌اند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فیلم «آن‌سوی حصار» گفت: این مستند درباره «بهناز» دختر نوجوان اهل چهار محال و بختیاری است که استعداد بسیار زیادی در فوتبال دارد اما چون در جغرافیایی روستایی به‌دنیا آمده است، تلاش می‌کند تا به آرزوهایش برسد. در «آن‌سوی حصار» روایت تلاش این دختر و مشکلاتی را که می‌تواند در محیطی کوچک داشته باشد، است.

وی درباره مخاطبان این فیلم و پیام دریافتی بیان کرد: پس از ساخت این فیلم حتی پسرهای نوجوانی که فیلم را دیده بودند به من گفتند که داستان زندگی‌شان را روایت کرده‌ام یعنی کاراکتر «بهناز» نماینده‌ای از جوانان و نوجوان‌های با استعدادی است که به دور از مرکز و شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند. سخت است که در جغرافیایی کوچک زندگی کنید و از کوچک‌ترین امکانات حتی هم‌تیمی محروم هستید و از طرف دیگر در خانواده سنتی پر جمعیتی که نمی‌توانند برای آرزوی یکی از فرزندان‌شان، محل زندگی‌شان را تغییر دهند عموماً در این صورت استعدادها با بالاتر رفتن سن، می‌سوزند.

این فیلمساز ادامه داد: باید در هر زمینه‌ای سازماندهی‌ای صورت و آکادمی‌ای شکل می‌گرفت یا استعدادیابی‌ای می‌شد تا بتوان استعدادها را کشف، پرورش و حمایت کنند. از طرف دیگر خانم‌ها در شرایط محدودتری نسبت به آقایان در جامعه برخوردارند و این شرایط باعث می‌شود که دغدغه یک خانواده نسبت به فرزند دخترش بیشتر باشد. همانطور که به مرکز کشور توجه می‌شود باید به افراد بااستعدادی که در شهرستان‌های کوچک هم حضور دارند توجه کرد تا اتفاق‌های خوبی نه فقط برای یک فرد بلکه در کلان افتد.

کارگردان مستند «زری» درباره علاقه کودکان و نوجوانان به ورزش به‌ویژه فوتبال نیز توضیح داد: علاقه و شوق به فوتبال در همه جای دنیا حتی در دور افتاده‌ترین روستاها وجود دارد. این رشته ورزشی نسبت به دیگر ورزش‌ها در دنیا همه‌گیرتر و محبوب‌تر است؛ برخی آن را به دلیل هیجانی که دارد انتخاب می‌کنند و برخی دیگر با آن زندگی می‌کنند یعنی هم استعداد خوبی در این زمینه دارند و هم رویای این را دارند که در فوتبال موفق باشند، وقتی کسی استعداد چیزی را دارد و آن را پیگیری می‌کند، کمبودها و مشکلات موجود به‌ویژه در شهرستان‌ها خود را بیشتر نشان می‌دهد و فرد با خود می‌گوید که اگر در شهر دیگری به دنیا آمده بود، می‌توانست به آرزوهایش برسد.

قلی‌پور دشتکی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به مستند «کاپیتان ۲۲» و تاثیر فوتبال بر زندگی کاراکتر آنکه منجر به ترک اعتیادش شد، عنوان کرد: کاراکتر فیلم «کاپیتان ۲۲» در وضعیت بسیار بدی از اعتیاد قرار داشت و من آن را بالاترین حد از اعتیاد می‌دانم اما اراده‌ای در او پدید آمد تا بر اعتیاد غلبه کند، اراده این فرد می‌تواند بر همه کسانی که می‌خواهند به هدف خود برسند، تاثیر بگذارد. از طرف دیگر علاقه او به فوتبال توانست بسیاری از استعدادها را کشف کند؛ این فرد بدون هیچ چشم‌داشتی مدرسه فوتبالی را به راه انداخت و با کم‌ترین هزینه به افراد فوتبال آموزش می‌داد، حال می‌توانیم ببینیم که از خروجی آموزش‌های او بسیاری از بچه‌ها به رده‌های بالاتری در این رشته سعود کرده‌اند و در شهرستان و استان بازی می‌کنند.

او افزود: هر کدام از این بچه‌ها می‌توانستند به سمتی روند اما الان خیلی جدی و با استعداد فراوان مشغول بازی فوتبال هستند و حداقل از مسیرهای اشتباهی، همچون مسیری که خود کاپیتان طی کرده بود، پیشگیری کرده‌اند. وقتی شما بچه‌هایی را می‌بینید که در شهری کوچک مشغول تمرین فوتبال هستند، حال‌تان بسیار خوب خواهد شد. خیلی حس خوب است که فردی از شرایط سخت بیرون می‌آید، به چند بچه کمک می‌کند که به سمت علاقه خود بروند و خروجی‌اش چند بازیکن خوب در منطقه، شهرستان یا استان است. اراده کاراکتر «کاپیتان ۲۲» قوی است و کاری که می‌کند بسیار بزرگ است پس باید دیده و حمایت شود.

کارگردان مستند «چامون» درباره تلفیق سینما و ورزش عنوان کرد: نشان دادن تلاش یک فرد برای رسیدن به آرزوهایش، فارغ از جغرافیای محل زندگی‌اش، بسیار ارزشمند است و هدف من از ساخت فیلم‌هایی از این دست این است که نشان دهم می‌شود از مکان‌های کوچک‌تر هم شروع کرد و به جاهای بزرگ رسید یا کارهای کوچک را در منطقه‌ای کوچک انجام دادم به نتیجه بزرگ رسید.

این فیلمساز تاکید کرد: مهم‌ترین قدم پس از ساخت یک فیلم، نمایش و پخش آن است. اگر بتوانیم فیلم‌های‌مان را پس از ساخت به پخش در جاهای مختلف برسانیم و حلقه آن را قوی‌تر کنیم، می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد و اتفاقات بزرگ‌تری رخ دهد. مثلاً اگر «کاپیتان ۲۲» از تلویزیون پخش شود و روی یک فرد که درگیر اعتیاد است، تاثیر بگذارد، رسالت فیلم و فیلمساز به سرانجام رسیده است و اتفاقات خوبی را در پی خواهد داشت.

قلی‌پور دشتکی در پایان درباره جشنواره فیلم‌های ورزشی عنوان کرد: وقتی یک فیلم ورزشی می‌سازید، جشنواره‌های دیگر خیلی به آن اهمیت نمی‌دهند اما جشنواره فیلم‌های ورزشی خانه خوبی برای کسانی است که دغدغه ورزش، قهرمانان ورزشی و فیلم‌هایی با تم ورزشی دارند. قهرمان‌هایی از جنس «بهناز» و «کاپیتان ۲۲» در این جشنواره دیده می‌شوند که بسیار ارزشمند است. امیدوارم که به این جشنواره توجه و حمایت شود، اگر این اتفاق افتد قهرمان‌های ما بیشتر دیده می‌شود و اساتید دغدغه‌مند با دیدن این فیلم‌ها به کاراکترها و استعدادهای مورد نظر کمک کنند. این جشنواره باید هر سال برگزار شود و اتفاقات خوبی برای آن رخ دهد.

سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی ایران و پنجمین جشنواره بین‌المللی عکس ورزشی ایران تیرماه امسال همزمان با هفته المپیک برگزار می‌شود.