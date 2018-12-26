به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش شاخص قیمت مصرفکننده کل کشور بر اساس دهکهای هزینهای آذر ١٣٩٧، از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
بر این اساس، نرخ تورم کل کشور در آذرماه ١٣٩٧ برابر ١٨.٠ درصد است که در دهکهای مختلف هزینهای در بازه ١٧.١ درصد برای دهک اول، تا ١٩.٥ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.
محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بین ٢٢.٠ درصد برای دهک اول تا ٢٤.٤ درصد برای دهک دهم است.
همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ١٣.٢ درصد برای دهک اول تا ١٨.٤ درصد برای دهک دهم است.
افزایش فاصله تورمی دهکها
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهکهای مختلف هزینهای، فاصله تورمی دهکها در این ماه به ٢.٤ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٢.٠ درصد) ٠.٤ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٩ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
برای مشاهده جزئیات و جداول خبر به اینجا مراجعه کنید.
نظر شما