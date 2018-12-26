مجوز سران قوا برای عرضه ۳ میلیون بشکه نفت در بورس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، بیژن نامدار زنگنه با اشاره به فروش دو مرحله ای نفت در بورس، گفت: گزارش این دو مرحله فروش به شورای عالی اقتصادی قوای سه گانه ارائه و مجوز جدید از سران سه قوه برای مرحله جدید فروش نفت در بورس اخذ شد.

وزیر نفت با بیان اینکه به زودی اطلاعیه ای درباره مرحله سوم فروش نفت در بورس صادر می شود که شاید هفته آینده این عرضه رخ دهد، افزود: در این راستا مجوز لازم از سران سه قوه اخذ شده تا ۳ میلیون بشکه نفت در بورس به صورت صد درصد ریالی با ارز ثنا به فروش برسد.

اگر فردی به خرید ارزی نفت در بورس تمایل داشت نفت به صورت ارزی به این شخص ارائه و اگر فردی به خرید ریالی نفت تمایل داشت عرضه به صورت ریالی انجام می شود.

خریداران نفت در بورس توانسته اند طلای سیاه را صادر کنند

زنگنه گفت: اگر فردی به خرید ارزی نفت در بورس تمایل داشت نفت به صورت ارزی به این شخص ارائه و اگر فردی به خرید ریالی نفت تمایل داشت عرضه به صورت ریالی انجام می شود.

عضو کابینه دولت دوازدهم، با اشاره به وضعیت فروش نفت های خریداری شده در بورس، تصریح کرد: خریداران نفت در بورس توانسته اند طلای سیاه را صادر کنند و مشکلی در این زمینه وجود نداشته است.