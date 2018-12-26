بخشنامه جدید برای دارندگان کارت بازرگانی

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای، سقف واردات برای کارتهای بازرگانی فاقد رتبه‌بندی را اعلام کرد. بر این اساس سقف ارزشی واردات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می‌شود.

در صورت عدم امکان رتبه بندی این سقف در سال اول ۵۰۰ هزار دلار خواهد بود. ضمن اینکه سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش، اعمال خواهد شد.

در صورت ارایه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است، مجددا قابل استفاده خواهد بود.