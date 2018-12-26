نفس شهرداری ها به شماره افتاده است/ کمبود منابع مالی جدی است

به گزارش خبرنگار مهر حکمت الله داودی رئیس شورای اسلامی شهر قزوین در جلسه شهرداران استان که روز چهارشنبه در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: متاسفانه به دلیل کاهش درآمدها و نوسان قیمتها شهرداری ها با مشکلات جدی روبرو هستند که باید این جلسات زودتر تشکیل شود تا مسائل را مطرح کنیم.

وی اضافه کرد: نفس شهرداریها به شماره افتاده است و باید در جلسات مشورتی و شورای عالی استانها و نیز سایر نشست ها با مسئولان کشوری برای طرح مشکلات و حل آنها اقدام کنیم.

داودی گفت: لایحه درآمد پایدار، مدیریت یکپارچه و متمرکز و ارزش افزوده از مسائل مهمی است که پیگیری می شود ولی امسال متاسفانه مقرر شد درآمد شهرداریها به شورای برنامه ریزی بیاید و توزیع شود که منطقی نیست و با دیوان عدالت جلساتی داشتیم تا هماهنگی بیشتری شود تا مصوباتی که ناهماهنگی دارد برطرف شود.

وی اضافه کرد: ۱۲ درصد بودجه شهرداریها از ارزش افزوده است و امروز به دلیل محدودیت منابع مالی تعدادی از شهرداریها وسیله نقلیه خود را می فروشند تا حقوق کارکنان خود را تامین کنند و در این شرایط چه انتظاری برای خدمت داریم.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین یادآورشد: در حالی که برای تجهیزات و خدمات اورژانس اعتبار داده اند چرا برای تهیه وسایل اتش نشانی ردیف نداربم و تجهیزات اطفای حریق که بسیار گران و وارداتی است بسادگی تامین نمی شود.

وی اضافه کرد: یکی از مسایل مهم کشور امنیت اجتماعی است آیا نباید بودجه ای برای این مهم پیش بینی شود و هر روز که بودجه کم شده ما دچار بحران شده ایم و در کنار آن برخی می خواهند قدرت قانونی شورا را هم کمتر کنند.

داودی گفت: ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی در شهرداری قزوین داریم اما عملا هزینه های پروژه های شهرداری سه برابر شده است و در پسماند ۴۰ میلیارد تومان بودجه گذاشتیم اما جوابگو نیست با این روش راه به جایی نمی رود و سایت محمد آباد جند سال دیگر پر می شود و ما نیازمند تاسیسات مدرن هستیم تا این طلای سیاه را به منبع درآمد تبدیل کنیم.

علی کاظمی رئیس شورای اسلامی شهر محمدیه اظهارداشت: قبلا برای عضویت در شورا باید کارمند شهرداری استعفا می داد اما امروز گویا این محدودیت برداشته شده و این زمینه مهیا شده تا از مدتها قبل از انتخابات کارکنان شهرداری با استفاده از امکانات دولتی خود راتبلیغ کنند که ایراد دارد.

وی اضافه کرد: نظارت بر افراد قوی نیست و اینکه شرایطی ایجاد کنیم که یک فرد بتواند هم کارمند شهرداری باشد و هم عضو شورا منطقی نیست و از امروز باید منتظر باشیم که کارمندان شهرداری در صف ورود به شورا باشند.

جوادی شهردار الوند اظهارداشت: بعنوان شهرداری که صنایع بزرگی در کنار آن است و اولین تولید کننده ارزش افزوده را داریم اما سهم ما بسیار اندک است و نمی تواند جوابگوی نیازها باشد.

جوادی بیان کرد: ۵۰۰ تن قیر قرار بود بابت اجرای طرح های عمرانی به شهرداری الوند داده شود که هنوز تامین نشده که امیدواریم مسئولان برای تامین آن مساعدت کنند.

وی تصریح کرد: طرح های خوبی برای افتتاح آماده کرده ایم که سالن ورزشی معلولان، بلوار ورودی و کمربندی شهر به طول ۴ کیلومتر، احداث ۲۲ هکتار پارک از جمله طرح هایی است که در دهه فجر افتتاح می شود.

شهردار الوند گفت: در ارزش افزوده حرف داریم و با همه تلاشی که کردیم اما اعتبار کمی گرفتیم لذا اگر فقط ارزش افزوده گمرک مستقر در محدوده ما به شهرداری داده شود می توانیم مشکلات خود را حل کنیم.

جوادی بیان کرد: ۷ پروژه بازآفرینی داریم که اگر سهم اعتباری ما داده شود کارها را آغاز می کنیم.

وی اظهارداشت: با عقد قرارداد با بخش خصوصی ۲۰۰ واحد مسکونی ساخته خواهد شد و در بازگشایی معابری که بیش از۲۰ سال متوقف شده بود نیز کارهای خوبی کرده ایم که نیازمند مساعدت استانداری هستیم.

ایرج بهزادپور شهردار تاکستان هم گفت:.‌برای اینکه پایان سال نقدینگی تامین شود مطالباتی داریم و لازم است مشوق هایی بدهیم تا انگیزه پرداخت معوقات و عوارض ایجاد شود.

وی بیان کرد: در هدیه خوش حسابی رفتارهای متفاوتی در استان دیده می شود در حالی که باید یکپارچه عمل کنیم تا به نتیجه برسیم.

بهزادپور تصریح کرد: در تصمبم گیری و توافق وزارتخانه ها منافع شهرداریها دیده نمی شود مثلا باید روشنایی معابر را تامین کنیم یا زمین به طرحی بدهیم و در شرایطی که وظایف ما بیشتر می شود اما گاهی اوقات درآمدهای ما کاهش پیدا می کند.

وی اظهارداشت: برخی لوایح که دیوان رد کرده حق شهرداریهاست و کسی پیگیر نیست و شهرداریهای کوچک آسیب جدی می بینند و دفاعی نمی شود هرچند گاهی لوایح ایراد دارد اما همیشگی نیست.

بهزادپور اضافه کرد: حمایت دستگاه قضایی و انتظامی در برخورد با تخلف ضروری است و در ساخت و سازهای غیرمجاز که مشکل ساز است باید حمایت شویم تا از آن جلوگیری کنیم.

وی بیان کرد: گاهی بازرسی ایراد می گیرد چرا آرای کمبته ماده ۱۰۰ اجرا نمی شود و ما در برخورد با دست فروشها، پرداخت حقوق و دستمزد، مقابله با ساخت و سازغیرمجاز نیازمند حمایت لازم هستیم.

بهزادپور از کاغذ بازی در ادارات گلایه کرد و گفت: گاهی اوقات یک ابلاغ از سوی دستگاههای مختلف با پیوست های چند ده برگی به شهرداری ها ارسال می شود که هزینه زیادی است که می تواند جلوی هدر رفتن کاغذ گرفته شود.

رئیس شورای شهر بویین زهرا هم گفت: برای تامین روشنایی برق هزینه ها سنگین است و اعتبارات شهرداری جوابگوی نیازها نیست و انتظار داریم اعتبارات بازآفرینی شهری میان شهرستانها هم توزیع شود.

قاسمی شهردار معلم کلایه اظهارداشنت: با گازرسانی بزرگترین خدمت رسانی شد ولی هزینه گاز بالاست و باید به افراد کم درآمد کمک کنیم.

وی اضافه کرد: به دلیل کوهستانی بودن منطقه گاهی اوقات حیوانات منطقه به مردم آسیب میزنند لذا باید برنامه ریزی کنیم تا هم مردم و هم محیط زیست و وحوش سالم بمانند و آسیب نبینند.

ململی شهردار ارداق گفت: ۱۵ درصد سهم اعتباری ارزش افزوده شهرداری های کوچک کم شده است و در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مشکل جدی داریم.

وی بیان کرد: ماشین آلات آتش نشانی در شهرداری ها قدیمی و فرسوده است و اختصاص اوراق مشارکت برای پیمانکاران تا ۲۰ درصد کمتر از ارزش واقعی محاسبه می شود که اجرای پروژه ها را با مشکل مواجه می کند.

کریمی از شهرداری آوج در خصوص رفع مشکل گردنه آوج و تسریع در آن مطالبی بیان کرد و گفت: وام اشتعالزایی متاسفانه به آوج اختصاص داده نشده لذا انتظار داریم کمک کنید شهرداریهای کوچک از تسهیلات اشتعال استفاده کنند.