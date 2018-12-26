به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز چهارشنبه در سخنانی در مراسم اعطای جوایز تحقیقاتی چندین سازمان پژوهش محور در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه در آنکارا اعلام کرد: از شورای امنیت و سازمان ملل متحد انتظار عدالت نداشته باشید، چون چنین چیزی ممکن نیست.

رئیس جمهوری ترکیه در این باره گفت: در نظم کنونی جهانی حق تعیین سرنوشت برای مسلمانان به رسمیت شناخته نشده است. جهان اسلام دارای ۱.۷ میلیارد جمعیت است، اما هیچ‌ کدام از کشورهای اسلامی عضو دائم شورای امنیت نیستند. به همین خاطر می‌ گوییم جهان بزرگتر از ۵ کشور عضو دائم شورای امنیت است.

وی در ادامه افزود: توسعه بدون اتکا به علم و فن آوری غیرممکن است. دانشگاهی که دغدغه آن حجاب[اصرار بر بی حجابی]، پوشش و محاسن دانشجویان باشد، نفعی برای کشور و ملت نخواهد داشت.

اردوغان در ادامه اضافه کرد: ترکیه دیگر محدودیتی برای تحقیقات علمی قائل نیست. از فضا تا قطب فعالیت تحقیقاتی انجام می‌دهیم. باید همانند مرزهای کشور، از داده‌ های تولیدی خود محافظت کنیم. حملات سایبری امنیت دولت و حریم خصوصی اشخاص را تهدید می‌کند.