به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تکریم و معارفه فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران ظهر امروز با حضور جمشید محبت خانی فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست، کلانتری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران و جمعی از معاونین و مدیران ستادی و شهرستانی این اداره کل، در محل اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران برگزار شد.

کیومرث کلانتری در آغاز این مراسم گفت :همه ما به خاطرحفاظت از گونه های جانوری که زبان دفاع از خود ندارند و همچنین صیانت از مواهبی که خداوند آنها را به امانت داده است، شاکریم.

وی ادامه داد: حیات وحش شاید در خیلی جاها در جمع و تفریق ها دیده نشود، ولی گونه های جانوری اول پروردگار و بعد این محیط بانان را دارند تا حفاظت شوند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه سر محیط زیست با هیچکس معامله نمی کنیم و از هیچ چیز کوتاه نمی آییم، افزود: افتخار ما در استان تهران این است که حدود ۱۳ منطقه اعم از پارک ملی، منطقه حفاظت شده، اثرطبیعی ملی و منطقه شکارممنوع که نزدیک ۳۰ درصد جغرافیای استان تهران و بخشی هم از جغرافیای استان های مجاور می باشد را مدیریت و حفاظت می کنیم.

کلانتری با تاکید بر اینکه باید در برنامه ریزی های ملی و مدیریتی برای محیط زیست استان تهران جایگاه ویژه ای با توجه به جغرافیا و اکوسیستم خاصی که دارد، دیده شود تصریح کرد:توجه به محیط طبیعی استان تهران ضروری بوده و اهمیت تهران در محیط زیست طبیعی به مراتب بیشتر از محیط زیست انسانی است.

وی با اشاره اینکه حفاظت محیط زیست در استان تهران با سایر نقاط کشور تفاوت دارد گفت:ما با کمبود های زیادی در حوزه های مختلف اعم از نیرو، امکانات و تجهیزات روبرو هستیم و از طرفی بار مضاعف توسعه نیز پیش روی ماست.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تشریح کرد: کارکردن در محیط طبیعی استان تهران فوق العاده سخت است چرا که در دورترین نقطه تهران نیز میل به کوه خواری و زمین خواری دیده می شود و از این منظر همین محیط بانان با کمترین امکانات از این منابع حفاظت می کنند.

کلانتری در پایان با اشاره به مراسنم امروز و تقدیر از عملکرد نقی میرزاکریمی در طول تصدی مسئولیت به عنوان فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: تا کنون در راستای تغییرات مدیریتی ۳۸ نفر از همکاران محیط زیست استان جابجا و یا در مسئولیت های جدید به کار گرفته شده اند که این موضوع با رعایت انصاف، شان و حق و حقوق افراد بوده است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست: ۳۸ میلیارد تومان بودجه مستقل برای یگان حفاظت در بودجه ۹۸ اختصاص پیدا کرده است

سرهنگ جمشید محبت خانی نیز در ادامه این مراسم با اشاره به اینکه جایگاه های فعلی امانتی در دست ما بوده که می توانند هم تهدید و هم فرصت باشد، اظهار داشت:اگر با نگاه عقلی، دینی و برابر شرح وظایف نسبت به مسئولیت از جایگاه خود استفاده نماییم، یک فرصت تلقی می گردد و اگر یک جایگاه را اشغال کردیم و باعث ضرر و زیان جامعه و مخاطبین شدیم باید پاسخگو باشیم.

وی با بیان اینکه در طول یکسال گذشته عملکرد یگان حفاظت محیط زیست استان تهران مطلوب و مناسب بوده گفت: نقی میزاکریمی از فرماندهان خوب ما در مجموعه یگان حفاظت محیط زیست استان های کشور بوده که بسیارتوانمند و آینده دار است و عملکرد و خدمات وی در طول این مدت جای تقدیر دارد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه موضوعات یگان حفاظت و دغدغه های محیط بانان وپیگیری مطالبات به حق و قانونی آن ها در دستور کار یگان سازمان قرار دارد، در ادامه افزود: موضوع بیمه های محیط بانان، شیفت بندی های محیط بانی و نیازمندی های سازمانی و ماموریتی را با جدیت پیگیری خواهیم کرد چرا که موضوع محیط بانان برای ریاست سازمان و مجموعه یگان حفاظت از اولویت های اساسی و مهم است.

وی همچنین در ادامه به موضوع بودجه یگان حفاظت سازمان پرداخت و خبرداد: برای اولین بار ۳۸ میلیارد تومان بودجه مستقل برای یگان حفاظت در بودجه سال ۹۸ اختصاص پیدا کرده که این میزان پیش از این رقمش صفر بوده است.

محبت خانی با اشاره به اینکه پس از ۳ سال توقف با پیگیری های انجام شده ۹۰ نفر سرباز وظیفه جهت انجام خدمت سربازی به سازمان اختصاص یافته است تصریح کرد:با همکاری یگان حفاظت و پیگیری استان تهران پیش بینی می شود تا ۲ ماه آینده هیچ پاسگاه محیط بانی در تهران نخواهیم داشت که محیط بان در آن به تنهایی شیفت خود را سپری کنند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان افزود: بر اساس برآودهایی که انجام خواهد شد از سربازان وظیفه اختصاص یافته در یگان حفاظت محیط زیست استان تهران به منظور همکاری در شیفت پاسگاه های محیط بانی تک پستی استفاده خواهد شد.

وی همچنین در ادامه سخنان خود گفت : تا پایان امسال حدود ۷۰ دستگاه خودرو به محیط بانی های کشور و به نام همان منطقه اختصاص خواهد یافت و پیگیری های اولیه و لازم برای خریداری ۷۰۰ موتور سیکلت و ۱۵۰ خودرو شاسی بلند مناسب برای سال آینده به منظور به کارگیری در مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست در حال انجام است که امیدواریم این موضوع محقق شود.

سرهنگ محبت خانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بکارگیری سلاح سازمانی اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از مشکلات و دغدغه های موجود، مظلومیت محیط بانان در نحوه استفاده از سلاح سازمانی است که متاسفانه برای محیط بانان اسلحه به عنوان آخرین راه کار برای حفاظت جانشان در برخورد با متخلفین در نظر گرفته شده است.

وی افزود: اگر متخلفین انواع و اقسام جرم های شکار و صید را در یک منطقه مرتکب شود و فرار کنند باز هم متاسفانه محیط بانان امکان درگیری مسلحانه و تیراندازی به سوی متخلفین را نداشته و این موضوع در امر حفاظت بی معناست و محیط زیست در حال پیگیری جدی برای حل این موضوع است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان درپایان به عنوان توصیه خود به محیط بانان اظهار داشت: اموال و تجهیزات و پاسگاه ها جزو بیت المال بوده و از حق و حقوق ۸۰ میلیون ایرانی تهیه گردیده و ما باید نگهداری صحیح از این بیت المال را در الویت قرار دهیم.

در مراسم تکریم و معارفه امروز محمدرضا خویشتندار جایگزین نقی میرزاکریمی در فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست استان تهران شد و از تلاش های میرزاکریمی در دوران تصدی این مسئولیت قدردانی شد.

خویشتندار پیش از این ریاست اداره مدیریت عملکرد و همچنین ریاست اداره پژوهش و فن آوری محیط زیست استان تهران را در کارنامه کاری خود داشته است.