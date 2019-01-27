تیراندازی در خیابان میثاقی برای دستگیری سارق

سرهنگ رسول جهانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر اظهار کرد: ساعت ۵ بامداد جمعه هفته گذشته ماموران حین گشت زنی های شبانه خود به مرد جوانی مشکوک شدند که در حال باز کردن درب خودروی پرایدی بود.

وی بیان کرد: در ادامه مرد جوان با دیدن ماموران متواری شد و به همین دلیل ماموران به دنبال او رفتند اما سارق که پیاده بود از راه غیر ماشین رو متواری شد و به همین دلیل مامور مجبور شد پیاده به تعقیب و گریز با او بپردازد.

رئیس کلانتری ۱۳۰ نازی آباد ادامه داد:‌ طی تعقیب و گریز و پس از ایست کشیدن مامور به متهم، او نایستاد تا اینکه مامور انتظامی مجبور به شلیک دو تیر هوایی شد اما متهم باز هم به دویدن خود ادامه داد تااینکه بالاخره مامور گشت موفق به دستگیری متهم ۴۰ ساله شد.

وی ادامه داد: با دلالت متهم به کلانتری مشخص شد که او سارق لوازم خودرو می باشد و درب خودروی پراید مذکور را نیز تخریب کرده بود تا بتواند لوازم داخل آن را سرقت کند.

وی افزود: صاحب خودروی پراید نیز با حضور در کلانتری به شکایت از متهم پرداخت و وی با تشکیل پرونده به مقام قضائی معرفی شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم تاکنون به ۲۰ فقره یرقت اعتراف کرده است و تلاش های پلیسی برای شناسایی مابقی مالباختگان جریان دارد و شهروندان می توانند برای شناسایی متهم به کلانتری مراجعه کنند.