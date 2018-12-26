نادیده گرفتن تهاجم اقتصادی توسط برخی بر مشکلات مردم افزوده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی بعدازظهر چهارشنبه در جمع ائمه جمعه مناطق تلفیقی خراسان که در دفتر امام جمعه مشهد برگزار شد با تسلیت فوت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارکرد:مرحوم آیت الله شاهرودی از ذخایر ارزشمند انقلاب و نظام و شخصیت مورد امید و تکیه گاهی در تداوم انقلاب و نظام بود.

وی در ادامه افزود: شناخت مبدا، معاد و موقعیت موجود ۳ توصیه امام علی(ع) است و در حال حاضر نیز در موضوع بصیرت باید وضعیت جهام اسلام را خوب بشناسیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: امروز همه دنیا بر سر اسلام و پیغمبر ریخته اند و هیچ زمانی مانند امروز اسلام و پیامبراکرم (ص)دشمن نداشته اند زیرا اسلام سنگلاخ در مسیر جهانی شدن قدرت استکبار وجهانی سازی آن است.

علم الهدی گفت: اسلام با تسلط استکبار جهانی بر دنیا مخالف است و به همین دلیل هجمه ها بر این دین آسمانی انجام می شود و باید بدانیم اگر کسی در صف این انقلاب باشد در صف دفاع از پیغمبر و اسلام است و اگر نبود در آن طرف میز قرار داشته و دشمن جریان پیغمبر و اسلام و در خط استکبار است.

وی اظهارکرد: اسلام نگذاشته جریان استکبار بر دنیا مسلط شودو آنچه در مرزبندی فرهنگ ها باقی مانده و قدرتمند تر از قبل شده اسلام است.علما و بزرگان اسلام باید تمام ظرفیت نفوذ خود را برای وارد کردن مسلمانان به جریان دفاع از اسلام و پیغمبر بکار بگیرید.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: هر منطقه بر اساس فرهنگ های قومی خود اقتضائاتی دارد که علمای اهل سنت و تشیع باید با شناخت این مسائل و ظرفیت های آن اقلیم و منطقه مردم را پای دین و اسلام و دفاع از آنها بیاورید.

علم الهدی گفت: در یک اقلیم تلفیقی همکاری در کنار هماهنگی بین علمای شیعه و سنی لازم است تا کار پیش برود و مسائل فرعی و جزئی در برنامه ریزی و اجرائیات نباید احساس رسالت و مسئولیت شما را در مقابل دشمن کمرنگ کند.

وی تاکید کرد: امروز مردم در معیشت دچار مشکل هستند و این به دلیل تهاجم و سیاست دشمن است اما در کنارش سوء تدبیر و مدیریت برخی مسئولان که تهاجم اقتصادی دشمن را نادیده گرفته اند بر این مشکلات دامن زده است.