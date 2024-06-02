امیرعبداللهیان رویکردی راهبردی برای تحقق عدالت جهانی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر «حسین امیرعبداللهیان» وزیر خارجه شهید کشورمان به عنوان چهره نرم قدرت سخت جمهوری اسلامی ایران در جهان شناخته می‌شد و به او لقب «وزیر خارجه محور مقاومت» داده بودند.

شهید امیرعبداللهیان پل‌های ارتباطات دیپلماتیک مستحکمی میان ایران و کشورهای همسایه ایجاد و قراردادهای جهانی مهمی منعقد کرد که موازنه‌های اقتصادی را بر هم زده و هژمونی تک قطبی در جهان را شکست. او هرگز در این راه آرام نگرفت و خسته نشد.

در سطح مقاومت هم دغدغه اصلی شهید امیرعبداللهیان، مسأله فلسطین و بالا بردن صداها برای پس گرفتن اراضی و حقوق فلسطینیان و همچنین توقف نسل‌کشی بود که دشمن صهیونیستی علیه ملت فلسطین در غزه به راه انداخته است.

خبرگزاری مهر در همین زمینه در ادامه گفت و گوها با شخصیت‌ها و دیپلمات‌ها در منطقه درباره شخصیت شهید دکتر حسین امیرعبداللهیان و نقش دیپلماتیک وی، مصاحبه‌ای با «الکساندر زاسپکین» سفیر سابق روسیه در لبنان انجام داده است که مشروح آن را مطالعه می‌کنید؛

وزیر امور خارجه هر کشوری نماینده کشورش در خارج محسوب می‌شود و افکار عمومی جهان از طریق او به هویت و سیاست‌های کشورش پی می‌برند. از نظر شما شهید دکتر حسین امیرعبداللهیان تا چه اندازه در ارائه بهترین چهره از جمهوری اسلامی ایران در محافل بین‌المللی و رسانه‌های خارجی موفق بود؟

دکتر حسین امیرعبداللهیان به دلیل اثربخشی فعالیت‌های خود در بسیاری از مناصبی که بر عهده داشت، به ویژه در سال‌های اخیر، در منصب وزیر امور خارجه ایران از محبوبیت بالایی برخوردار بود. وی به شکل مطلوب در خدمت منافع کشور خود کار می‌کرد و در عین حال در تلاش برای یافتن راه‌هایی جهت حل مشکلات در سطح بین‌المللی در راستای منافع و حقوق ملت‌ها و تحقق عدالت بود.

بر همین اساس دکتر حسین امیرعبداللهیان با آقای «سرگئی لاوروف» همتای روسی خود تعامل داشت و ارتباط مستمری میان آنها برقرار بود و به ویژه در زمینه موضوعات بین المللی با یکدیگر هماهنگ بودند.

از نظر شما شخصیت شهید امیرعبداللهیان چه امتیازاتی به جایگاه و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد و این دیپلمات برجسته چه تأثیری بر محافل بین‌المللی گذاشت؟

رویکردی که توسط دکتر امیرعبداللهیان اتخاذ شد، در مرحله بعد تغییر نخواهد کرد؛ زیرا یک رویکرد استراتژیک است که به شکل عینی در راستای منافع اکثریت جامعه جهانی است؛ به ویژه با توجه به اینکه روسیه و ایران در ردیف اول کشورهایی قرار دارند که برای احیای حقوق مشروع ملت‌ها مبارزه می‌کنند.

در همین راستا لازم است به حضور این دو کشور در کنار ملت فلسطین در شرایط استثنایی کنونی اشاره کنیم که وزرای خارجه، چه در ایران و چه در روسیه نقش سیاسی برجسته‌ای در این زمینه ایفا می‌کنند که فراتر از نقش وزرای خارجه در شرایط عادی است.

همچنین لازم است بار دیگر به این نکته اشاره کنیم که شهید دکتر حسین امیرعبداللهیان نقش زیادی در تحقق اهداف تعیین شده کشور خود در سطح بین‌المللی داشت و بنابراین جانشین وی باید متناسب با ماهیت مرحله حساس کنونی که بشریت در آن قرار دارد، به تلاش‌ها در این زمینه ادامه دهد. بدون شک همکاری روسیه و ایران در همه زمینه‌ها طبق مواضع هماهنگ دو طرف توسعه خواهد یافت.