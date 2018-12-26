سیاست های تجاوزکارانه اسرائیل به علت حمایت بی دریغ آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه سوریه دو نامه جداگانه به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و رئیس دوره ای شورای امنیت درباره تجاوز رژیم صهیونیستی به شهر دمشق و حومه آن، ارسال کرد.

در این نامه ها آمده است: حمله ناجوانمردانه اسرائیل در راستای تلاش های مداوم اسرائیل برای طولانی کردن بحران در سوریه و جنگ داخلی آن و بالا بردن روحیه تروریستهای باقیمانده و مزدور این رژیم است.

وزارت خارجه سوریه اعلام کرد: سوریه تاکید می کند که ادامه سیاست های خطرناک و تجاوزکارانه اسرائیل اگر حمایت مستمر و نامحدود آمریکا نبود، رخ نمی داد. شورای امنیت به مسئولیت خود در حفظ امنیت و صلح بین المللی عمل کند و اقدامات فوری برای ممانعت از تکرار این حملات اسرائیل انجام دهد.