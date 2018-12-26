بیانیه حزب الله لبنان به مناسبت درگذشت آیت الله شاهرودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان در بیانیه ای درگذشت آیت الله شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب، مراجع تقلید، حوزه های علمیه و خانواده محترم وی تسلیت گفت.

در این بیانیه آمده است: با درگذشت آیت الله شاهرودی به جهان اسلام، اهل علم و بحث و اجتهاد زیان بزرگی وارد آمد. ایشان استادی برجسته برای بسیاری از برادران ما و علمای ما خواه در نجف اشرف یا قم بود. ایشان جایگاه علمی بارز و شخصیتی ممتاز داشت و به سعه شناخت و اطلاع از علوم مختلف به ویژه مطالعات حقوقی مشهور بود. ایشان از علوم مخلتف به‌ ویژه مسائل حقوقی آگاهی داشت که ضمن بر عهده گرفتن مناصب در جمهوری اسلامی خدمات گرانقدری به امت تقدیم کرد و آثار علمی مهمی بر جا گذاشت. آیت الله هاشمی شاهرودی از ابتدا در کنار مقاومت اسلامی در لبنان ایستاد و در تمام مراحل و موقعیت‌های دشوار پشتیبان مقاومت در جهاد علیه دشمن صهیونیستی بود.