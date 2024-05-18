برگزاری نشست هم اندیشی مدیران فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، با هدف هماهنگی و بررسی اقدامات قبل از اعزام ماه محرم الحرام ۱۴۴۶( ه. ق)، نشست هم اندیشی مدیران فرهنگی و تبلیغی شعب و نمایندگی‌های دفتر تبلیغات اسلامی با حضور حجت الاسلام سعید روستاآزاد معاون فرهنگی و تبلیغی در سالن جلسات مرکز همایش‌های غدیربرگزار گردید.

حجت الاسلام روستاآزاد در ابتدای مطالب خود ضمن تبریک ایام دهه کرامت، از تلاش همکاران در برنامه اعزام ماه مبارک رمضان سال جاری تقدیر کرد و اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان امسال تعداد ۱۱/۵۰۰ نفر از مبلغان به سراسر کشور جهت نشر معارف دینی اعزام شدند. موضوع تسویه و حق التبلیغ آنان به توفیق الهی و با تلاش شما همکاران و همچنین پیگیری و حمایت‌های دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، ظرف دو الی سه هفته صورت گرفت که جای تشکر ویژه دارد.

وی در ادامه افزود: از جمله نقاط شاخص برنامه اعزام ماه مبارک رمضان سال جاری می‌توان به اعزام ۲۰۰ نفر از مبلغان تخصصی در این ایام اشاره کرد که این امر برای اولین بار انجام گرفته است. از ویژگی‌های دیگر اعزام ماه رمضان، اعزام ۴۰ درصدی مبلغان در قالب گروه‌های تبلیغی بود که اغلب فعالیت‌های آن در بستر برپایی نمایشگاه هاو غرفه‌ها در بوستان‌های سطح شهر، حضور در مدارس، زندان و … صورت می‌پذیرفت. البته باید توجه داشت تا این امر مهم موجب نشود تا از تبلیغ سنتی و اصیل که در مساجد و حسینیه‌های انجام می‌گیرد غافل شویم.

معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی اظهار داشت: توجه ویژه شعبه مشهد به دو استان همجوار خود؛ خراسانی شمالی و جنوبی و همچنین شعبه اصفهان نسبت به دو استان چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد موجب گردید تا آمار اعزام در این مناطق افزایش یابد. امیدواریم این موضوع، در ماه محرم پیش رو برای شعبه خوزستان صورت گرفته و این شعبه بتواند نسبت به استان‌های ایلام و بوشهر توجه ویژه نماید.

حجت الاسلام روستا آزاد گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته توسط ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی و همکاران در این مجموعه، اقدامات لازم برای برنامه اعزام ماه محرم ۱۴۴۶( ه. ق) مورد بررسی قرار گرفته و امیدواریم به توفیق الهی بتوانیم برای این برنامه پیش رو، در خدمت مبلغان باشیم.