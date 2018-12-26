مراسم گرامیداشت آیت الله شاهرودی در ساری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت و یادبود آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور پرشور مردم ولایتمدار درحوزه علمیه امام علی (ع) ساری برگزار شد.

در این مراسم که با همت دفتر آیت الله نورالله طبرسی نماینده ولی فقیه در مازندران شامگاه چهارشنبه بعد از نماز مغرب و عشاء در ساری برگزار شد، یاد و خاطره آیت الله هاشمی شاهرودی گرامی داشته شد.

همچنین مراسم یادبود آیت الله شاهرودی در مناطق مختلف استان مازندران امشب و فرد برگزار می شود.

نماینده ولی فقیه و استاندار مازندران رحلت عالم ربانی حضرت آیت الله شاهرودی را به ملت شریف ایران و مقام معظم رهبری تسلیت گفتند.