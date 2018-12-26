مقامات عراقی دیدار با ترامپ در پایگاه عین الاسد را رد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری المیادین به نقل از منابع میدانی اعلام کرد که مقامات عراقی با درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار در پایگاه عین الاسد در الانبار واقع در غرب عراق مخالفت کرده اند.

در همین حال، یک منبع عراقی اعلام کرد که «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق از سفر غیرمنتظره دونالد ترامپ به پایگاه عین الاسد در الانبار اطلاع داشته است.

گفتنی است که کاخ سفید چهارشنبه شب از سفر غیرمنتظره دونالد ترامپ به عراق به منظور بازدید از نظامیان آمریکایی خبر داد.

بر اساس این گزارش، ترامپ و همسرش در سفری از پیش اعلام‌نشده وارد عراق شده و در پایگاه عین الاسد در الانبار با نظامیان آمریکایی دیدار کردند.

کاخ سفید اعلام کرد که ترامپ و همسرش به منظور بازدید از نیروهای آمریکایی به صورت غیرمنتظره به عراق سفر کرده اند.

در همین راستا، ترامپ اعلام کرد که ایالات متحده برنامه ای برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق ندارد.

رئیس جمهوری آمریکا افزود: در صورتی که بخواهیم اقدامی در سوریه انجام دهیم می توانیم از عراق به عنوان یک پایگاه استفاده کنیم.

وی در عین حال از تصمیم خود برای خارج کردن نیروهای آمریکایی از سوریه دفاع کرد.

ترامپ همچنین افزود که عجله ای برای تعیین وزیر دفاع جدید آمریکا ندارد و ممکن است سرپرست وزارت دفاع برای مدت زمان طولانی در این منصب باقی بماند.