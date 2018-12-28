به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در مصلی قدس برگزار شد، با اشاره به ارتحال رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: ارتحال آیت الله هاشمی شاهرودی خسارت بزرگ و جبران ناپذیری برای کشور و حوزه‌های علمیه به دنبال داشته است که این مصیبت را به خانواده ایشان، ملت بزرگ ایران، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید و حوزه‌های قم و نجف تسلیت عرض می‌کنیم.

وی بیان داشت: مقام معظم رهبری بر پیکر این عالم بزرگ اقامه نماز کردند و مراسم تشییع باشکوهی در تهران و قم برگزار شد و ایشان جایگاه والایی در عرصه مرجعیت و همچنین صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی داشتند.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) ادامه داد: آیت الله هاشمی شاهرودی به تأسی از استاد برجسته خود آیت الله سید محمدباقر صدر در اسلام و مکتب امام راحل ذوب شد و عمر شریف خود را در دفاع از ولایت اهل بیت و پشتیبانی از ولایت فقیه و تبیین و گسترش مبانی فقهی در نظام مقدس جمهوری اسلامی در سطوح عالی همانند ریاست قوه قضاییه، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و نایب رئیسی مجلس خبرگان رهبری صرف کرد.

وی ادامه داد: آیت الله هاشمی شاهرودی فقیه و نظریه‌پرداز و متفکر بزرگ بود که بر اسلام ناب تسلط داشت و فقاهت را از عرصه تئوری به عرصه قانون‌گذاری کشاند و خودش صاحب مکتب ویژه اصولی و فقهی شد که نظریه‌های فقهی و اصولی این فقیه عالی‌قدر باید در حوزه‌های علمیه مورد توجه قرار گیرد.

نهم دی‌ماه روز نمایش غیرت دینی و سیاسی ملت ایران است

آیت الله سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن روز ۹ دی اظهار داشت: ۹ دی روز حمایت ملت از ولایت است و در قم فاصله بین ۹ تا ۱۹ دی را دهه بصیرت نام نهادند که در روز ۱۹ دی مردم قم به دیدار مقام معظم رهبری می‌روند.

امام جمعه قم گفت: پیشنهاد می‌کنیم در کل کشور نیز فاصله ۹ تا ۱۹ دی را به دهه بصیرت نام‌گذاری کنند تا مسائل مختلف بصیرتی برای جامعه و بخصوص جوانان تبیین شود.

وی تأکید کرد: نهم دی‌ماه روز نمایش غیرت دینی و سیاسی در عرصه امر معروف و نهی از منکر، حجاب و انسجام ملی و در دفاع از نظام و انقلاب اسلامی و ولایت فقیه در برابر توطئه دشمنان بوده است.

آیت الله سعیدی اظهار داشت: ۹ دی صرفاً یک حادثه و یک حماسه در یک زمان خاص نبوده و نیست بلکه هرگاه دشمن در صدد تکرار فتنه باشد بداند که این مردم همیشه در صحنه به عنوان یک تکلیف الهی و سیاسی و اجتماعی با خلق یک حماسه ۹ دی دیگر فتنه گران را سر جای خود خواهند نشاند.

وی افزود: فتنه گران ۸۸ بارها تلاش کردند تا خود را در لایه‌های مدیریت کشور بازآفرینی کنند و مشکلات و سختی‌های معیشتی امروز مردم، با گرانی‌های پیش آمده؛ بخش مهمی از آن ریشه در پیروان خط فتنه در مدیریت کشور دارد و اقتصاد برآمده از اعتماد دشمنان نه تنها عبور از تحریم‌های آمریکایی را به ارمغان نمی‌آورد بلکه در تار عنکبوتی و پیچیده شده آمریکایی در خروج از برجام و دل خوشی به اروپایی‌ها مشکلات بیشتری را برای مردم فراهم کرده و این طایفه برای خروج از مشکلاتی که برای مردم به وجود آوردند به گفتار درمانی با اروپا دل خوش کردند.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) تصریح کرد: مسئولان باید برای حل مشکلات معیشتی کشور پاسخگو باشند در حالی که آنها متأسفانه امروز مدعی هستند.

وی عنوان کرد: درس ۹ دی، بصیرت در شناخت جریان‌های سیاسی و تبری از فتنه‌گران و بصیرت افزایی و اقدام به موقع و به هنگام است و سکوت نکردن در برابر فتنه‌گران است.

جبهه نیروهای انقلابی باید تقویت و حمایت شود

آیت الله سعیدی ادامه داد: حمایت از فتنه‌گران موجب تضعیف باورها و ارزش‌های اسلامی و انقلابی خواهد شد و امروز وظیفه آحاد ملت این است که از کیان اسلام و انقلاب اسلامی و اهداف امام راحل و پیام شهدا دفاع کنند و جبهه نیروهای انقلابی می‌بایست تقویت و حمایت شود و در دفاع از اصل ولایت فقیه تمام قد در برابر دشمنان دین بایستند.

وی گفت: در این راه از برچسب زدن‌ها و ملامت دیگران نباید هراسی داشت تا زمینه‌سازی برای حکومت جهانی امام عصر(عج) فراهم شود.

امام جمعه قم در ادامه با اشاره به درگذشت تعدادی از دانشجویان واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد، ابراز داشت: برای حادثه دیدگان آرزوی مغفرت و سلامت داریم و مسئولان باید راه‌های لازم برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی را پیش بینی کنند.

وی در بخش پایانی خطبه‌های نماز جمعه قم با اشاره به بیماری آیت الله مؤمن اظهار داشت: باید برای فقیه بزرگوار آیت الله مؤمن دعا کنیم که ایشان یکی از شخصیت‌های ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی و از شاگردان امام راحل و از یاوران مقام معظم رهبری و از فقهای بزرگ شورای نگهبان می‌باشند که امروز نیازمند دعای ما هستند و امیدواریم خداوند شفای عاجل به ایشان و همه بیماران اسلام عنایت کند.