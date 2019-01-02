تبلیغات در مورد اعتیاد آور نبودن «گل آمریکایی» صحیح نیست

مجید ابهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به پژوهش جدید بنیاد علوم رفتاری توسط پلیس مبارزه مواد مخدر تهران درباره تغییر الگوی مصرف مواد مخدر، اظهار کرد: از ابتدای امسال این پژوهش آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. متاسفانه با توجه به فعالیت گسترده مافیای مواد مخدر و تهاجم فرهنگی برای ویرانگری هر چه بیشتر جامعه جوان، از سالها پیش مواد مخدر سنتی مثل تریاک و مشتقات جای خود را به مواد مخدر صنعتی و گیاهی داده است.

وی با بیان اینکه شاهد مصرف «گل» با بذر آمریکایی در میان نوجوانان و جوانان هستیم و این امر موجب شده تا متوسط سن اعتیاد کاهش یابد، تصریح کرد: خوشبختانه با اقدامات پیشگیری پلیس مبارزه با مواد مخدر در شهر تهران توزیع این نوع گل محدود شده است. بذر این مواد مخدر از طریق فضای مجازی توزیع، کشت آن آموزش و فروش آن به صورت گسترده انجام می شد، که با همکاری پلیس فتا با پلیس مبارزه با مواد مخدر اقدامات موثری در این زمینه انجام شده و با این اقدامات از فراگیر شدن مصرف آن در مدارس ابتدایی جلوگیری شده است.

این آسیب شناس با اشاره به آثار تخریبی این نوع گل با اولین بار مصرف، اعلام کرد: تخریب این نوع مواد مخدر گیاهی بسیار بالاست به طوری که در اولین بار مصرف، سلول های مغزی تخریب می شود درصد این تخریب ۲۰ برابر حشیش است و با دو بار مصرف، اعتیاد و وابستگی روانی ایجاد و مصرف نکردن آن پریشانی، اضطراب و استرس ایجاد می کند.

ابهری با بیان اینکه در حال حاضر شهر تهران مقام اول این نوع مواد مخدر را کسب کرده است، تصریح کرد: بعد از تهران کلان شهرهای دیگر همچون شیراز، اصفهان و رشت رتبه های دیگر را به خود اختصاص داده اند. شایعه شده مصرف «گل» اعتیاد آور نیست و تنها نشاط آور است، ابزار مصرف آن یعنی کاغذ آن به سهولت یافت می شود و دسترسی به آن در حداقل زمان ۱۰ تا ۲۰ دقیقه و هر گرم آن ۱۰ هزار تومان است.

به گفته این آسیب شناس برخی از مواد مخدر از جمله کوکائین هر گرم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، برای همین مصرف کنندگان آن افراد خاص جامعه هستند اما گل به دلیل قیمت پایین آن در میان جوانان کم درآمد طرفدار دارد.

وی اعلام کرد: تمایل پسران به مصرف گل بیش از دختران است و عمده مصرف نیز به صورت گروهی است، مصرف این مواد مخدر موجب مرگ مغزی، توهم شدید، فراموشی و تپش قلب میشود.

این آسیب شناس درباره روش های پیشگیری نیز گفت: باید عوارض مصرف این نوع مواد مخدر را به خانواده ها گفت تا آنها با تغییر حالت رفتاری، خندیدن بیش از اندازه و پرخاشگری بیش از حد فرزندان شان را نزد متخصص ببرد همچنین مصرف رفت و آمد فرزندانشان را از مدرسه به خانه را به صورت غیرمحسوس کنترل کنند همچنین مدیران نیز اطراف مدرسه را نسبت به دست فروشان اطراف مدرسه پاکسازی کنند.

ابهری در پایان گفت: هنوز مطالعه و بررسی در این باره ادامه دارد برای همین نسبت به افراد مبتلا به مواد مخدر گل آمریکایی و اینکه چند نفر به واسطه مصرف آن جانشان را از دست داده اند، فعلا آماری وجود ندارد.