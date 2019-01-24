تنباکو باطعم«گل»/تغییر رویکرد مافیای مواد مخدر برای سقوط فرزندان

مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متاسفانه گرایش و علاقه بعضی از جوانان به کشیدن قلیان رشد چمشگیری یافته و اغلب در پارکها و بوستانها و بسیاری از قهوه خانه ها، سفره خانهها و حتی کافه تریا ها قلیان یکی از اقلام پر مصرف شده و طعم های گوناگون با نامهای زیبا و جذاب مثل پرتقال و خامه سیب و بلوبری و انگور و گلابی و امثال اینها به سفارش اصلی مشتریان اینگونه اماکن تبدیل شده است.

وی افزود: اگر از این افراد بپرسیم چرا قلیان می کشید و آیا میدانید زیان قلیان به دستگاه تنفسی بیش از ۲۰ برابر سیگار است با خنده می گویند ما تفریحی میکشیم. همان تفریحی کشیدن نیز زیانهایی بر بدن می گذارد که ناشی از اسانس های شیمیایی حاوی طعم های متفاوت و قارچهایی که در تنباکو رشد کرده است می باشد.

این آسیب شناس تاکید کرد: مافیای مواد مخدر بعد از مبارزات چشم گیر پلیس مبارزه با مواد مخدر در کشفیات قابل تحسین آنها، شیوه های سریع و به سقوط کشاندن فرزندان ما را عوض کرده اند که یکی از آنها بکار بردن ماده مخدر گل در تنباکوهای موجود است بعضی از دختران و پسران با کشیدن اینگونه تنباکو ها حالت نشاط و سرخوشی پیدا کرده و خنده های بی جهت به بهانه های کوچک می کنند.

ابهری گفت: گل که اخیرا با بذر اصلاح شده امریکایی افغانی در ایران عرضه می شود یکی از خطرناک ترین مواد مخدر از خانواده کانابیس می باشد و زیانهای تخریبی آن بر مغز و اعصاب ۲۰ برابر هروئین و حشیش آثار تخریبی دارند.

به گفته وی، تبلیغات دروغ مافیای یاد شده مبنی بر اعتیاد نداشتن گل و بی ضرر بودن آن موجب فریب افراد شده و مصرف بیش از دو بار آن اعتیادی سنگین ایجاد می کند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: خنده و نشاط ناشی از مصرف گل در دفعات اول و دوم سراب فریبنده ای است که به باتلاق هولناکی کشیده می شود. به جوانان خانواده ها و مدیران و صاحبان اینگونه اماکن اعلام میکنم که هنگام عرضه غذا و تنباکو به جذب و افزایش مشتری توجه نکرده و به فکر عاقبت فرزندان جامعه باشند.

ابهری افزود: دولت و نهادهای متولی ضمن تشدید مقابله با شرایط حاضر باید ابزار و وسایل نشاط، شادمانی و پر کرن اوقات فراقت را برای نوجوانان و جوانان عرضه کند در غیر این صورت مسئولیت اصلی بر عهده دولت بوده و در مقابل خداوند همه پاسخگو خواهیم بود.

وی ضمن تشکر از دست اندر کاران نهادهای امنیتی و پلیس مبارزه با مواد مخدر مخصوصا در تهران از صدا و سیما درخواست کرد که فیلمها و سریالهای آموزنده و جذاب برای مخاطبان تهیه و عرضه کند تا ضمن پر کردن اوقات فراغت روشنگری های لازم را انجام دهند مثلا گشت پلیس یکی از سریالهایی بود که در دو دهه اخیر دارای چنین اهدافی بود که باید تنوع این گونه اقلام افزایش یابد.