به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مرحله از رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی طی روزهای ۵، ۶ و ۷ دی ماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد. پیکارهایی که مجالی بود برای مدعیان واجد شرایط سراسر کشور تا خودی به کادر فنی نشان دهند و به اردوی تیم ملی راه یابند.

در همین راستا کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد با پایان رقابتهای انتخابی، برخی از نفرات برتر و واجد شرایط را طی این سه روز زیر نظر دارد تا آنها را به اردوی تیم ملی دعوت کند. کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد امروز برای بررسی این نفرات تشکیل جلسه خواهد داد تا لیست نهایی دعوت شدگان به اردو را تهیه کند.

هادی حبیبی سرپرست تیم ملی کشتی آزاد با تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: اردوی تیم ملی از روز دهم دیماه در خانه کشتی تهران آغاز خواهد شد که این مرحله از تمرینات تا آغاز رقابتهای جام تختی بطول می انجامد. ضمن اینکه ما مشغول بررسی نفرات برتر رقابتهای انتخابی هستیم تا در حد امکانات موجود، بتوانیم از حداکثر این نفرات در اردوی آماده سازی استفاده کنیم.