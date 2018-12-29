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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۲۳

رئیس سازمان امور دانشجویان :

روند ارزشیابی مدارک دانشجویان خارج در رشته های علوم انسانی

روند ارزشیابی مدارک دانشجویان خارج در رشته های علوم انسانی

رئیس سازمان امور دانشجویان روند ارزیابی مدارک دانشجویان خارج از کشور به ویژه در رشته های علوم انسانی را تشریح کرد.

مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روند ارزیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور به ویژه در رشته های علوم انسانی این است که یک استاد ذی ربط رساله دانشجو را بررسی کرده تا اطمینان حاصل کند که رساله ای که انجام شده، دارای اصالت است.

وی ادامه داد: در برخی رشته‌ها ممکن است رساله هایی که انجام شده کپی باشد و از رساله هایی که در ایران کار شده استفاده شود و چون استاد خارجی از این موضوع خبر نداشته باید یک استاد ایرانی ذی ربط رساله دانشجو را بررسی کند.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: ارزیابی هر رساله هر مدرک در داخل کشور انجام می شود تا اگر از نظر اصالت تایید شد مدرک دانشجو صادر شود.

صدیقی یادآورشد: کمیسیون ارزشیابی، مدارک را از نظر صوری و شکلی بررسی می کند و از نظر محتوا نیز یک استاد ذی ربط با رشته، رساله دانشجو را کنترل و بررسی می کند تا مشکل خاصی نداشته و اصالت آن حفظ شود.

وی درباره اینکه یک دانشجو در خارج از کشور اگر می خواهد رساله دکتری یا پایان نامه ارشدش را در ارتباط با ایران بنویسد، بایستی یک استاد راهنما در ایران هم انتخاب کند، گفت: این موضوع درگذشته بوده و اکنون مرتفع شده است.

کد مطلب 4497984
زهرا سیفی

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