کارگاه آموزش بهداشت روانی در سالمندان برای کارشناسان بنیاد شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل علیپور مدیرکل اداره پیشگیری و بهداشت روانی بنیاد شهید و امور ایثارگران امروز و در مراسم افتتاح کارگاه ۲ روزه آموزش بهداشت روانی در سالمندان ضمن خیر مقدم به حاضران با تأکید بر اهمیت مسئله آموزش گفت: آموزش از ارکان اقتصاد مقاومتی است و میتواند باعث کاهش بسیاری از هزینهها شود.
وی افزود: بر اساس آخرین آمار در حال حاضر حدود ۲۰۰ هزار ایثارگر شامل جانبازان عزیز، والدین معظم شهدا و همسران گرانقدر شهدا و جانبازان بیش از ۶۰ سال سن دارند و این آمار در مدت ۵ سال آینده به حدود ۲ برابر افزایش مییابد. همچنین در حال حاضر در گروه جانبازان شاهد برخی مشکلات حوزه روانپزشکی هستیم و با سالمندی این عزیزان شاهد افزایش مشکلات خواهیم بود.
مدیرکل اداره پیشگیری و بهداشت روانی بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد: افزایش تعداد ایثارگران سالمند نیاز به توجه ویژهای دارد و کارشناسان و رابطین آموزشی ما در بنیاد شهید و امور ایثارگران باید حساسیت این مسئله را بهخوبی درک کنند و برنامهریزیهای مناسب برای این موضوع باید انجام شود.
علیپور با اشاره به ضرورت افزایش آگاهی ایثارگران و خانوادههای آنان با مسائل و مشکلات سالمندی گفت: در عین برنامهریزی برای این مورد، کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز باید برای این مسئله آگاهی لازم را داشته باشند و این برنامهها میتواند با موضوع پایش سلامت همراه باشد. همچنین همکاران ما در استانها باید مسائل و مشکلات را بهخوبی رصد کنند و موارد لازم را به مرکز انتقال دهند.
محمد اربابی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران و رییس کمیته نوروسایکیاتری انجمن علمی روانپزشکان ایران نیز بهعنوان مدرس این دوره آموزشی به ذکر مواردی درباره اهمیت موضوع سالمندی پرداخت و گفت: خوشحالیم که بنیاد شهید و امور ایثارگران در حوزه سلامت و بهداشت از مجموعههای پیشروست و برای این حوزه برنامههای خوبی دارد.
وی در ادامه به تشریح موضوعات و سرفصلهای در نظر گرفته شده برای این دوره آموزشی پرداخت.
گفتنی است این کارگاه آموزشی با سرفصلهایی چون «اهمیت سالمندی»، «سالمندی طبیعی و سالمندی موفق»، «مقدمات مهارتهای ارتباطی»، «مهارتهای ارتباط با سالمندان»، «چگونه افسردگی را مدیریت کنیم؟»، «اضطراب سالمندی چگونه درمان میشود؟»، «بیماری آلزایمر چیست؟» و «با بیماری آلزایمر و نقایص شناختی در سالمندی چه باید کرد؟» به مدت ۲ روز در مجتمع جانباز شهید رسولزاده برگزار میشود.
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