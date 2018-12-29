فدراسیون نگاه جدی به تیم امید دارد/ آرزویمان قهرمانی در آسیاست

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب بختیاری زاده پس از پایان اردوی تیم امید و دیدار این تیم مقابل اردن اظهار داشت: در خصوص این مسابقه باید بگویم که در واقع ادامه اردوی اخیر ما در جزیره کیش بود. ۳ مسابقه بسیار خوب را پشت سر گذاشتیم، دو پیروزی برابر سوریه و یک تساوی مقابل تیم سرسخت اردن. خوشحالیم که هیچ مصدومی در این بازی ها نداشته ایم و بچه ها با سلامتی کامل برای حضور در اردوی بعدی تیم امید آماده می شوند.

مربی تیم امید اضافه کرد: بچه ها کیفیت بازی خودشان را برابر تیمی مثل اردن به خوبی نشان دادند. ما مقابل یک حریف سرسخت و پرتلاش عملکرد بسیار خوبی داشتیم ، صاحب توپ و میدان بودیم و همچنین موقعیت های زیاد گل زنی ایجاد کردیم. در واقع انجام هر بازی دوستانه کیفیت و هماهنگی تیم ما را بالا می برد و شناخت بهتری از نفرات و ترکیب تیم پیدا می کنیم.

بختیاری زاده با اظهار رضایت از برنامه های آماده سازی تیم امید گفت: فدراسیون فوتبال نشان داده که نسبت به تیم امید احساس مسئولیت می کند. در واقع حمایت فدراسیون نشانه این واقعیت است که مسئولین فدراسیون فوتبال توجه جدی به تیم امید دارند و اهمیت این تیم را به خوبی درک کرده اند. به همین دلیل است که با تمام وجود از برنامه های آماده سازی این تیم حمایت کرده اند که جای قدردانی و تشکر دارد. وضعیت در دو ماه اخیر فوق العاده بوده و ما ۴ مسابقه بسیار خوب انجام داده ایم ، در همان سطحی که مورد انتظار کادر فنی بوده و با حریفان خوبی بازی کردیم.

مربی تیم ملی فوتبال امید در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای تیم ملی فوتبال بزرگسالان در مسابقات جام ملت های آسیا گفت:بدون تردید آرزوی هر ایرانی موفقیت تیم ملی در این رقابت هاست. من هم امیدوارم تیم ما در این دوره نتایج خوبی بگیرد و یک افتخار بزرگ برای کشور کسب کند. به نظر من شانس زیادی برای موفقیت در این رقابت ها داریم و یکی از مدعیان جدی مسابقات محسوب می شویم که امیدوارم با زحمات اعضای کادر فنی و تک تک بازیکنان تیم ملی بتواند مردم را خوشحال کند.