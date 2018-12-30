دفاتر نمایندگی آستان قدس رضوی حلقه واسط بین خیران ومحرومان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی خاکسار قهرودی شنبه شب در نشست تخصصی مدیران دفاتر نمایندگی‌ آستان قدس رضوی که در حرم مطهر رضوی برگزار شد اظهار کرد:آستان قدس رضوی با بزرگترین توان خود که توان معنوی است، برای تحقق طرح خادمیاری رضوی به میدان آمده و این وظیفه سنگین برعهده دفاتر نمایندگی آستان قدس در سراسر کشور است که از این سرمایه‌ عظیم به نحوه احسن در راستای تحقق منشور هفتگانه ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب استفاده کنند.

وی افزود: شناخت زمینه‌ها و ظرفیت‌های خادمیاران توسط متولیان نمایندگی‌های آستان قدس رضوی باید پیگیری شود و کانون‌های خادمیاری باید در قالب‌های مختلف و تعامل با بخش‌های مختلف دولتی و غیردولتی مشغول خدمت به نیازمندان شوند.

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی ادامه داد: امروز رسیدگی و خدمت به محرومان یک رویکرد جدی در آستان قدس رضوی است و در طرح «خدمت، خادم و مخدوم» زمینه‌ای فراهم شده که تمامی علاقه‌مندان و آرزومندان خدمت به بارگاه منور رضوی بتوانند توفیق خدمت به آن حضرت را از مسیر خدمت به مستمندان شهر و دیار خود بیابند که این موضوع را دفاتر نمایندگی استانی باید به صورت جدی پیگیری کنند و حلقه‌ واسطی میان خادم و مخدوم باشند.

وی گفت: ایجاد تفاهم و تعامل برای به کار گرفتن توانمندی‌های نهادهای مختلف در راستای خدمت‎رسانی به محرومان در دستور کار این نهاد قرار دارد و در همین راستای در نیمه نخست سال جاری معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوی تعاملاتی را با معاونت محرومیت‌زدایی ریاست جمهوری، کمیته امداد امام خمینی(ره)، قرارگاه ثامن الائمه(ع) سپاه پاسداران، سازمان بسیج دانشجویی، نیروی زمینی سپاه، بسیج سازندگی خراسان رضوی، سازمان جهاد کشاورزی آغاز کرده است.

خاکسار قهرودی تصریح کرد:دفاتر نمایندگی آستان قدس رضوی در حقیقت حلقه واسط بین خیران و خادمیاران با محرومان و نیازمندان جامعه هستند که باید ضمن حفظ عزت نفس و حرمت مستضعفان، نیات خیر مردم و خادمیاران را در راستای کمک به محرومان عملی سازند.

وی ادامه داد: باید هر چه زودتر به نقطه‎ای برسیم که همان طور که امور آستان قدس رضوی از طریق کمک‌های مردمی و نذر و وقف تأمین می‎شود، حداقل امورات دفاتر نمایندگی آستان قدس نیز توسط خودشان اداره شود.