بنیاد رویش رونمایی شد/تحت پوشش هزار دانش آموز در هرمزگان تا ۱۴۰۶

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا نادری پور ظهر یکشنبه در مراسم رونمایی از سند استراتژیک ۱۰ ساله بنیاد رویش در هرمزگان بیان داشت: رسالت ما، حمایت از دانش آموزان مستعد بی بضاعت استان هرمزگان و خانوادهایشان با هر کیش و آیین و ملّیتی با هدف کمک به ساختن آینده‌ای با چشم انداز روشن برایشان است.

وی عنوان کرد: بنیاد رویش می کوشد ضمن حفظ کرامت دانش آموزان و خانواده ایشان از طریق ایجاد انگیزه، آموزش و توانمندسازی، فرصت تحصیل را برای این دانش آموزان فراهم آورد؛ تا هیچ دانش‌آموز با استعدادی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل باز نماند.

نادری پور خاطرنشان کرد: حضور موثر انسانهای نیک ‏اندیش و بهره‏گیری از ابزارهای نوین مدیریتی در کنار سرمایه انسانی کارآمد، یاریگر ما در سرآمدی «بنیاد رویش» خواهد بود.

وی با بیان اینکه چشم انداز بنیاد در سال ۱۴۰۶ جذب هزار دانش آموز مستعد و پرورش آنها است، اظهارداشت: حمایت از دانش آموزان مستعد خانواده های بی بضاعت و توانمند سازی آنها، ارتقای فرهنگ نیکوکاری در جامعه، توسعه سیستم‏های سازمانی بنیاد به منظور ارائه خدمات با کیفیت و پایدار سازی منابع بنیاد از اهداف راه اندازی این موسسه خیریه در هرمزگان است.

نادری پور تاکید کرد: رسالت ما، حمایت از دانش آموزان مستعد بی بضاعت استان هرمزگان و خانواده ایشان با هر کیش و آیین و ملّیتی با هدف کمک به ساختن آینده‌ای با چشم انداز روشن برای ایشان است.

وی افزود: بنیاد رویش می کوشد ضمن حفظ کرامت دانش آموزان و خانواده ایشان از طریق ایجاد انگیزه، آموزش و توانمندسازی، فرصت تحصیل را برای این دانش آموزان فراهم آورد؛ تا هیچ دانش‌آموز با استعدادی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل باز نماند.

به گفته مدیرعامل بنیاد رویش، حفظ کرامت انسانی، عدم تبعیض نژادی و مذهبی، شفافیت در فعالیت ها، نظم و انضباط کاری، پایبندی کامل به رسالت و چشم انداز بنیاد، پرهیز از فعالیت سیاسی و منفعت طلبانه و حمایت معنوی از کلیه ذینفعان بنیاد از ارزش های بنیاد رویش خواهد بود.