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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۰۳

معاون پژوهشی دانشگاه مازندران:

دانشگاه مازندران ۳۸۰ عضو هیئت علمی دارد

دانشگاه مازندران ۳۸۰ عضو هیئت علمی دارد

بابلسر - معاون پژوهشی دانشگاه مازندران گفت: دانشگاه مازندران با داشتن ۳۸۰ عضو هیئت علمی ،۸۰ دانشیار و۵۰ استاد تمام از لحاظ هیات علمی جزو رده های خوب کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین فاطمی بعدازظهر یکشنبه در نشست تفاهمنامه انعقاد همکاری با انتظامی بابلسر با بیان اینکه هدف اصلی ما داشتن دانشگاهی ماموریت گرا با انجام ماموریت های هدفمند و تقاضا محور است،گفت: ما به عنوان دانشگاه مازندران می توانیم با ارائه خدمات علمی- پژوهشی، برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی که در راستای اهداف نیروی‌انتظامی و دانشگاه باشد و هماهنگی و همکاری در تهیه پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکترای مرتبط  با اولویت‌های تحقیقاتی موردنظر نیروی انتظامی همکاری کنیم.

فرمانده انتظامی بابلسر نیز در جلسه امضا تفاهم نامه فرماندهی انتظامی بابلسر و دانشگاه مازندران که در سازمان مرکزی دانشگاه مازندران برگزار شد ،اظهار کرد: انعقاد این تفاهم نامه فرصتی مناسب برای دو نهادی است که با مردم ارتباط دارند و برای یک هدف مشترک در تلاش هستند.

سرهنگ عبدالله رضوانی هدف از تنظیم این تفاهم‌نامه را ایجاد ارتباط و تعامل بین نیروی انتظامی و دانشگاه در زمینه فعالیت در دو بخش علمی- پژوهشی و آموزشی- اجتماعی و هم چنین استفاده از امکانات و توانایی‌های یکدیگر از قبیل توانایی‌های فکری، تجربی، علمی، آموزشی مشاوره ای و غیره ذکر کرد.

وی با اشاره به موقعیت استراتژیک بابلسر ،وجود نهادها و ادارات استانی و کشوری و وجود ۱۶هزار دانشجو در این شهرستان را امتیازی بزرگ دانست و افزود: مسئولان شهرستان باید نگاه استانی به این شهرستان داشته باشند تا خدماتی در شان مردم ارائه دهند.

فرمانده انتظامی بابلسر تصریح کرد: نیروی انتظامی در تلاش است با برقراری و ارتباط بیشتر با دانشگاه و استفاده از ظرفیت دانشجویان و اساتید در جهت رفع آسیب های اجتماعی گام بردارد.

رضوانی در پایان گفت: امیدوارم بین نیروی انتظامی شهرستان  و دانشگاه مازندران، به عنوان کانون‌های تأثیرگذار، ارتباطی نزدیک و متقابل وجود داشته باشد تا از این طریق بتوانیم با استفاده از مشارکت اساتید و محققان دانشگاهی و کارشناسان انتظامی، موجبات ارتقاء سطح علمی و تحقیقاتی نیروی انتظامی و همچنین آگاه‌سازی جامعه دانشگاهی با آسیب‌ها و معضلات اجتماعی را فراهم کنیم.

سروان مرتضی میرحسینی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی بابلسر در پایان به تشکیل اتاق فکر و عملیاتی کردن مفاد تفاهم نامه بین دانشگاه و نیروی انتظامی تاکید کرد.

کد مطلب 4499671

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