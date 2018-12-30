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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۵۵

سلیمی در گفتگو با مهر مطرح کرد؛

بررسی حادثه زاهدان در کمیسیون آموزش/کوتاهی دولت در نوسازی مدارس

بررسی حادثه زاهدان در کمیسیون آموزش/کوتاهی دولت در نوسازی مدارس

عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از حضور وزیر آموزش و پرورش در جلسه عصر امروز این کمیسیون جهت بررسی علت حادثه آتش سوزی در مدرسه «اسوه حسنه» زاهدان خبر داد.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جلسه عصر امروز کمیسیون متبوعش، گفت: محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش جهت پاسخگویی به سؤالات جمعی از نمایندگان در کمیسیون حضور یافت.

وی تصریح کرد: دو نفر از نمایندگان سؤال کننده از پاسخ های وزیر قانع شدند و دو نفر هم پاسخ های وی را قانع کننده ندانستند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه در این جلسه، حادثه آتش سوزی در مدرسه زاهدان مورد بررسی قرار گرفت، گفت: جمع بندی کمیسیون آموزش و تحقیقات این است که کوتاهی هایی منجر به وقوع این حادثه شده است.

سلیمی ادامه داد: طبق گزارش های واصله، مدیر و معاون این مدرسه در زمان وقوع حادثه حضور نداشته اند و از سوی دیگر ساختمان مدرسه هم بدون مجوز وزارت آموزش و پرورش کاملا به مکانی غیراستاندارد جابه جا شده است.

وی تأکید کرد: کمیسیون آموزش و تحقیقات در این جلسه نسبت به وزیر آموزش و پرورش به دلیل کوتاهی های صورت گرفته معترض بود و ما امیدواریم که دیگر شاهد چنین حوادث سریالی در مدارس نباشیم.

سلیمی گفت: از سوی دیگر دولت هم در این زمینه کوتاهی هایی کرده است، چرا که طبق برنامه ششم توسعه، باید سه میلیارد دلار برای نوسازی مدارس هزینه می شد اما دولت به این مصوبه توجهی نکرد.

وی درباره زمان بررسی حادثه تصادف در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در این کمیسیون، گفت: سه شنبه هفته جاری این موضوع هم در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد.

کد مطلب 4499725
زهرا علیدادی

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