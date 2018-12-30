به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای در حکمی آیتالله آملی لاریجانی را به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کردند.
متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
آیت الله جناب آقای حاج شیخ صادق آملی لاریجانی دامت توفیقاته
با توجه به نقش بیبدیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در اداره و قوام و استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی و با عنایت به ارتحال عالم مجاهد آیت الله هاشمی شاهرودی رحمةاللهعلیه و ضرورت سامانیابی هر چه سریعتر ارکان مجمع، جنابعالی را به ریاست آن مجمع مهم و تأثیرگذار و نیز به عضویت فقهای شورای محترم نگهبان منصوب میکنم.
همانطور که پیش از این در حکم دورهی جدید آمده است، مجمع در این دوره عهدهدار مسئولیت مهم و اساسی تغییرات در ساختار و محتوای آن نهاد مؤثر و مهم نیز میباشد که با توجه به سابقهی برجسته و ارزشمند جنابعالی در شورای نگهبان و مدیریت پر تلاش و عالمانه و مخلصانه بر قوه قضائیه، امید میرود با حضور فعال و عالمانه اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایفای نقش مؤثر دبیرخانه و دبیر محترم در انجام وظایف خود تحت نظارت و اشراف ریاست مجمع، مسئولیتهای محوله در این دوره در کمال اتقان و به بهترین وجه به انجام برسد.
با عنایت به اهمیت مسئولیتها در مجمع و شورای نگهبان انتظار میرود در فرصت زمانی مناسب، با تنسیق امور در قوه قضائیه، در مسئولیتهای خطیر یادشده مُتَمحّض گردید. از خداوند متعال توفیق وافر و کمک همهجانبهاش را برای آن جناب و همکاران مسألت مینمایم.
والسلام علیکم و رحمة الله
سیّد علی خامنهای
۹ دی ۹۷»
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