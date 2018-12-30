وراث متوفیان مشمول سهام عدالت به پیشخوان دولت مراجعه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، از میان مجموع بیش از ۴۹ میلیون مشمول سهام عدالت، حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر متوفی هستند که بر اساس مصوبه شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی، وراث این دسته از متوفیان از مردادماه امسال می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت(که اسامی و آدرس آنها در سامانه سهام عدالت به نشانیwww.samanese.ir قابل مشاهده است)، ثبت نام و ارائه مدرک کرده و از مزایای سود و اصل این سهام بهره مند شوند.

بر این اساس نگاهی به میزان مراجعه وراث مشمولان متوفیان سهام عدالت به دفاتر پیشخوان در سراسر کشور نشان می دهد استانهای ایلام با ۱۶.۳ درصد، لرستان با ۹.۴ درصد و کهگیلویه و بویراحمد با ۴.۱ درصد بیشترین مراجعه را به دفاتر پیشخوان دولت داشته و استانهای سیستان و بلوچستان با ۰.۷ درصد، هرمزگان با ۰.۸ درصد و بوشهر و کردستان هر یک با ۰.۹ درصد کمترین میزان مراجعه را داشته اند.

همچنین در حالی از میان حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار متوفی سهام عدالت، حدود ۲.۳ درصد از وراث آنها اقدام به مراجعه به دفاتر پشخوان و ارائه مدرک نموده اند که سازمان خصوصی سازی توصیه می کند وراث متوفیان مشمولان سهام عدالت برای بهره مندی از این سهام، در فرصت باقی مانده اقدام به مراجعه به دفاتر پیشخوان منتخب کنند.