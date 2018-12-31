افزایش ۱۱ درصدی بازرسی ها از محیط های کاری در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سنجری ظهر دوشنبه در رابطه با عملکرد این نهاد در حوزه بازرسی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بازرسان کار این اداره کل در نه ماهه سال جاری در راستای نظارت بر حسن اجرای قانون کار تعداد ۲۰۵۸۹ مورد بازرسی انجام داده اند که نسبت به تعداد ۱۸۵۷۸ مورد بازرسی در سال گذشته افزایش ۱۱ درصدی بازرسی ها را شاهد بوده ایم.

وی افزود:حوزه بازرسی کار این اداره کل،در راستای وظایف ذاتی خود مبنی بر حفظ و صیانت از نیروی کار و ایمن‌سازی محیط کار،اقدام به افزایش کمیت و کیفیت بازرسی های ادواری توسط بازرسان کار کرده است که در همین راستا در نه ماه سال ۱۳۹۷ تعداد حوادث اتفاق افتاده ۵۶۳ حادثه بوده که ۳۷ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ را نشان می دهد.

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: بازرسان کار نقش بسزایی در کاهش حوادث ناشی از کار دارند و به همین جهت تلاش کرده ایم تا بازرسی ها از حالت کلیشه ای و یکنواخت خارج شده و بصورت هدفمند پیگیری شوند.

وی گفت: شاخص کاهش حوادث مهمترین محوربرنامه ریزی این حوزه در سال جاری است و در همین راستا انجام ۱۲۲۸ مورد بازرسی های ویژه در راستای آئین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور، بررسی ۹۱۷ مورد درخواست های متقاضیان اخذ تأیید صلاحیت مسئولین ایمنی و ۲۶۴ مورد بررسی درخواست های متقاضیان اخذ تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و بررسی ۱۲۸ مورد درخواست های متقاضیان اخذ تأیید صلاحیت شرکت های خدماتی نیز از جمله فعالیت های بازرسان این اداره کل بوده است.

سنجری تاکید کرد: اقـدامـات بازرسان این اداره کل شامل بازرسی از کـارگـاهها، ارائه آموزش و سایر پیگیری ها به تنهایی نمی تواند در پیشگیری از بروز حوادث ناشی از کار موثر باشد و لازم است در کنار این فعالیت ها،کارفرمایان و کارگران نیز نسبت به رعایت اصول ایمنی کار تلاش بیشتری انجام دهند.