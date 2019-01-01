به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین کنفرانس بینالمللی لیبرالیسم و برابری در روزهای ۲۶ تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۰ در استانبول- ترکیه برگزار میشود.
محور کلی موضوعات این کنفرانس شامل لیبرالیسم، بحثهای معاصر در لیبرالیسم، مزایا و معایب لیبرالیسم، نهادها و سازمانهای سیاسی در لیبرالیسم، تاریخچه لیبرالیسم و چهرههای اصلی، دموکراسیهای لیبرال، مشکلات دموکراسیهای غیراخلاقی، عصر روشنگری، انقلابهای آمریکایی و فرانسوی، رادیکالیسم، تئوری اقتصادی لیبرال، لیبرالیسم اجتماعی و لیبرالیسم پس از جنگ
فلسفه لیبرالیسم، تفاوت لیبرالیسم کلاسیک و مدرن، لیبرالیسم در جهان و تأثیر و نفوذ لیبرالیسم است.
علاقمندان به موضوعات فوق میتوانند چکیده آثار خود را به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۲۰/۰۹/istanbul/ICLE?step=۲ ارسال نمایند.
مهلت ارسال آثار ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۲۰/۰۹/istanbul/ICLE مراجعه گردد.
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