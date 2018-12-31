به گزارش خبرنگار مهر، سید احمدرضا پیش‌بین بعدازظهر دوشنبه در نشستی با اصحاب رسانه و خبرنگاران در سمنان، بابیان اینکه بیش از ۸۰۰ رشته خاص در دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور تدوین و تصویب‌شده شده که این رشته‌ها هرچند سال یک‌بار موردبازنگری مجدد قرار می‌گیرند، تأکید کرد: قانون‌گذار اجازه تعریف رشته‌های جدید، خاص و تخصصی را به دانشگاه علمی کاربردی داده است.

وی در توضیح تعدد رشته‌های این دانشگاه، ابراز داشت: این دانشگاه بر اساس نیازهای واقعی جامعه و متناسب با تقاضایی که در بازار آموزشی وجود دارد عمل می‌کند و از سوی دیگر آمار نشان می‌دهد که دانش‌آموختگان علمی-کاربردی در سطح کشور بیشترین اشتغال به کار را در بین دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها دارند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی بابیان اینکه مراکز بین‌المللی دانشگاه جامع توسعه می‌یابند، تأکید کرد: به دنبال ایجاد مراکز دانشگاهی در کشورهای منطقه و همسایگان ایران اسلامی هستیم.

پیش‌بین بابیان اینکه توسعه همکاری‌های بین‌المللی در خصوص آموزش‌های مهارتی در دانشگاه علمی کاربردی در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: افزایش انجمن‌های علمی در داخل هم‌راستا با این سیاست دانشگاه علمی و کاربردی دنبال می‌شود.

وی بابیان اینکه هر دانشجو می‌تواند در هر نیمسال ۵۰۰ هزار تومان وام دانشجویی دریافت کند، بیان کرد: این امکان با جذب ۱۱ میلیارد تومان اعتبار توسط دانشگاه علمی کاربردی محقق شده است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه افزایش رشته‌های کاردانی را یک سیاست این دانشگاه دانست و تأکید کرد: این دانشگاه به دنبال تغییرات آموزشی و سیاست‌های جدید است که در آن محدودکردن رشته‌های کارشناسی و افزایش رشته‌های کاردانی به عنوان یک اولویت در برنامه کاری قرار خواهد گرفت.

پیش بین گفت: ۶۰ درصد رشته های علمی کاربردی از این پس کاردانی خواهند بود و فقط ۴۰ درصد به کارشناسی اختصاص خواهند یافت از سوی دیگر ۷۰ درصد دروس به دروس مهارت‌محور و ۳۰ درصد به دروس نظری تعلق می گیرد.