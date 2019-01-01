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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۱۶

برای سال تحصیلی آینده؛

مهلت ثبت‌نام ارشد بدون آزمون در دانشگاه شهیدبهشتی تمدید شد

مهلت ثبت‌نام ارشد بدون آزمون در دانشگاه شهیدبهشتی تمدید شد

مهلت ثبت‌نام در فراخوان کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه شهید بهشتی تا تاریخ ۱۴ دی ماه ۹۷ تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت‌نام در فراخوان کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه شهید بهشتی تا تاریخ ۱۴ دی ماه ۹۷ تمدید شد. تمام متقاضیان می‌توانند به سامانه جامع آموزشی دانشگاه شهید بهشتی به نشانی(https://golestan.sbu.ac.ir) مراجعه کرده و نسبت به ثبت‌نام و بارگذاری مدارک اقدام کنند.

دانشگاه شهید بهشتی از بین دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه‌های منتخب، فقط برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در دوره روزانه مقطع کارشناسی‌ارشد دانشجو می‌پذیرد. مدارک  متقاضیانی که در  مهلت مقرر اقدام  به ثبت نام اینترنتی نکرده باشند، به هیچ وجه بررسی نخواهد شد.

دانشجویان روزانه دانشگاه های شهید  بهشتی،  اصفهان،  تبریز،  تربیت  مدرس، تهران، شیراز، فردوسی مشهد، صنعتی  اصفهان، صنعتی  شریف، صنعتی امیرکبیر،  علم  و  صنعت  ایران،  صنعتی  خواجه نصیرالدین طوسی، علامه طباطبائی، ارومیه، الزهرا، بوعلی سینا، بیرجند، خوارزمی، رازی، زنجان، سیستان  و بلوچستان،  شهید چمران اهواز، شهید باهنر کرمان، کاشان، گیلان، یزد، علوم  کشاورزی  و منابع  طبیعی  گرگان، صنعتی  بابل، صنعتی  سهند  تبریز، هنر، سمنان، مازندران،صنعتی شاهرود، صنعتی شیراز، علوم پایه زنجان، هنر اسلامی تبریز و هنر اصفهان و شاهد می توانند در این فراخوان شرکت کنند.

فقط دانشجویان روزانه دانشگاه های مشمول این فراخوان می توانند متقاضی باشند، درخواست دانشجویان سایر دانشگاه ها بررسی نمی شود.متقاضیان برای اطلاعات بیشتر می توانند به سایت دانشگاه شهید بهشتی به آدرس https://www.sbu.ac.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 4501131
زهرا سیفی

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