جزئیات وام شهریه برای سال آینده تحصیلی/ نامه وزیرعلوم درباره وام

ذوالفقار یزدان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وام شهریه در لایحه بودجه سال ۹۸ گفت: وام شهریه در ردیف تملک قرار دارد و در بودجه سال جاری، ۳۰ میلیارد تومان به آن اختصاص داده شده بود.

وی ادامه داد: تا امروز هیچ تخصیصی برای وام شهریه داده نشده است، از این ۳۰ میلیارد تومان، ۷ درصد برای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ۹۳ درصد آن برای وزارت علوم تحقیقات و فناوری است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: با توجه به اینکه ۸۵ درصد دانشجویان وزارت علوم شهریه پرداز هستند، برهمین اساس، وزیر علوم تحقیقات و فناوری نامه ای به رئیس سازمان برنامه بودجه نوشته و درخواست کرد که این تخصیص داده شود.

وی ادامه داد: با پیگیری هایی که با سازمان برنامه بودجه شده است برای سال بعد وام شهریه در لایحه پیشنهادی به ۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته است که امیدواریم اختصاص یابد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: منتهی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با تفاهم نامه ای که با یکی از بانک ها منعقد کرده است حدود ۳۲۰ میلیارد تومان برای وام شهریه پیش بینی کرده است.

وی ادامه داد: در ترم اول ۸۰ میلیارد تومان و در ترم بعدی نیز ۸۰ میلیارد تومان دیگر برای وام شهریه پیش بینی شده است که به دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی، غیرانتفاعی و جامع علمی و کاربردی پرداخت می شود.

یزدان مهر افزود: دانشجویان متقاضی واجد شرایط به سامانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم مراجعه و ثبت نام کرده و توسط بانک طرف تعهد وام به آنها پرداخت می شود.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: البته وام دانشجویان سراسری از طریق خود صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می شود و به دانشجویان دکتری هر ترم ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، دانشجویان کارشناسی ارشد یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و به دانشجویان کاردانی و کارشناسی حدود ۶۰۰ هزارتومان پرداخت می شود.