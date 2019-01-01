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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۵۸

در صحن مجلس؛

نمایندگان عضو کمیته هماهنگی اشتغال استان‌ها انتخاب شدند

نمایندگان عضو کمیته هماهنگی اشتغال استان‌ها انتخاب شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ناظران مجلس در کمیته هماهنگی اشتغال استان‌ها را انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی، یک نفر از نمایندگان هر استان به عنوان ناظر در کمیته هماهنگی اشتغال استان ها را انتخاب کردند که براساس آن اسامی به شرح زیر است:

آذربایجان شرقی، محمد وحدتی

آذربایجان غربی، رسول خضری

اردبیل، بشیر خالقی

البرز، محمود بهمنی

ایلام، سلام امینی 

بوشهر، سکینه الماسی

تهران، محمودی شاه نشین

چهار محال و بختیاری، محمد خالدی سردشتی

خراسان جنوبی، نظر افضلی

خراسان رضوی، جلیل رحیمی جهان آبادی

خراسان شمالی، عبدالرضا عزیزی

خوزستان، علی عسگر ظاهری

زنجان، علی وقفچی

سمنان، ابوالفضل حسن بیگی

سیستان و بلوچستان، علی کرد

فارس، علاء الدین خادم

قزوین، بهمن طاهرخوانی

قم، احمد امیرآبادی

کردستان، سید مهدی فرشادان

کرمان، علی بختیاری

کرمانشاه، عبدالرضا مصری

کهگیلویه و بویر احمد، غلام محمد زارعی

گلستان، نبی هزار جریبی

گیلان، مهرداد لاهوتی

لرستان، علی رستمیان

مازندران، ولی‌الله نانواکناری

مرکزی، سید مهدی مقدسی

هرمزگان، حسین هاشمی تختی

همدان، حسن لطفی

یزد، کمال دهقانی فیروزآبادی

کد مطلب 4501403

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