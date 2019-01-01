به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور استان‌های سازمان صدا و سیما، نشست شورای عالی بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز استانی صدا و سیما برگزار شد.

علی دارابی معاون امور استان های صدا و سیما در این نشست با اشاره به سیاست‌های اصلی جشنواره اظهار کرد: برگزاری جشنواره تولیدات مراکز استانی صدا و سیما در استان‌های مرزی یا کمتر برخوردار، یکی از مهمترین این سیاست‌ها به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف رسانه ملی حمایت از سرمایه‌های اجتماعی خود در اقصی نقاط کشور است افزود: جشنواره فرصتی است برای کاهش تبعیض و تحقق عدالت رسانه‌ای که هر سال به میزبانی یکی از مراکز و با هدف نیل به سمت توسعه پایدار و متوازن برگزار می‌شود.

ظهور سرمایه‌های اجتماعی در جشنواره تولیدات مراکز

در ادامه برخی اعضای حاضر در جلسه به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود درباره دوره‌های گذشته جشنواره و پیشنهاداتی در راستای برگزاری بهتر جشنواره بیست و دوم پرداختند.

حسن خجسته از اعضای شورای عالی بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز استانی صدا و سیما با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره تولیدات مراکز استانی صدا و سیما اظهار کرد: این رویداد مهم فرهنگی و هنری، یکی از پرسابقه‌ترین جشنواره‌های کشور محسوب می‌شود و اثرگذاری آن هم بر هیچکس پوشیده نیست.

سعید اوحدی دیگر عضو شورای عالی جشنواره بیست و دوم هم در این نشست با بیان اینکه جشنواره ظرفیت خوبی برای ایجاد وحدت در بین همه اقوام و مذاهب ایرانی است، گفت: برای تحقق این وحدت، باید تولیداتی منسجم و هدفمند را در مراکز مد نظر قرار داد.

محمدحسین صوفی هم در بخشی دیگر از جلسه اظهار کرد: شبکه‌های استانی بستر توسعه و محور پیشرفت بوده‌اند و آینده‌نگری، یکی از موضوعاتی است که در تولیدات آنها مورد توجه قرار گرفته است.

مریم جلالی عضو شورای عالی جشنواره هم در این نشست با بیان اینکه خلاقیت و نوآوری یکی از اساسی‌ترین محورهای تولید برنامه در مراکز استانی صدا و سیماست، گفت: این جشنواره دارای ساحت‌های مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی و حتی اقتصادی و سیاسی است و در هر یک از این حوزه‌ها توانسته‌ است، راهگشا باشد.

جلالی با تاکید بر توجه به تولیدات مردمی در این جشنواره توضیح داد: لازم است فضایی ایجاد شود که مردم بتوانند تولیدات و نظرات خود را در متن جشنواره مشاهده کنند همچنین باید ارتباطات گسترده‌ای با مراکز و نهادهای خارج از صدا و سیما از جمله مجمع تقریب مذاهب و وزارت امور خارجه برقرار شود تا شاهد تولیدات مشترک با کشورهای هم مرز و هم زبان باشیم.

در ادامه حجت‌الله ایوبی از اعضای این شورا در این جلسه نیز با اشاره به ظرفیت‌های متنوع فرهنگی و هنری و نیروی انسانی در مراکز استانی صدا و سیما گفت: جشنواره تولیدات مراکز توانسته است فضایی برای دیده شدن این هنرمندان فراهم کند.

پرویز شیخ‌طادی کارگردان و نویسنده سینما و عضو شورای عالی جشنواره بیست و دوم هم در این نشست طی سخنانی عنوان کرد: تولید برنامه‌ای روتین در شبکه‌های استانی یا شبکه «شما» با هدف حضور هنرمندان شاخص و نمایش آثار برجسته مراکز، می‌تواند گامی رو به جلو برای استمرار حرکتی باشد که هر سال با جشنواره شروع می‌شود.

حسن ریاحی دیگر عضو شورای عالی جشنواره تولیدات مراکز استانی صدا و سیما نیز با اشاره به تنوع قومیتی در ایران گفت: جشنواره تولیدات مراکز استانی صدا و سیما، تابلویی رنگارنگ از این تنوع خرده‌فرهنگ‌ها همراه با نوای خوش موسیقی مقامی و محلی چهارگوشه ایران است؛ هنرمندان فراوانی در اقصی نقاط کشور مشغول فعالیت هستند که آثارشان در این جشنواره دیده و شنیده می‌شود و این ظرفیت، نباید مورد غفلت قرار بگیرد.

در بخش دیگری از نشست، حسن اسلامی مهر دیگر عضو شورای عالی جشنواره، ظرفیت نیروی انسانی حاضر در مراکز صدا و سیما را مورد توجه قرار داد و مطرح کرد: لازم است فضایی برای ارتباط مستمر با برگزیدگان جشنواره‌های گذشته و آینده به وجود بیاید، سیستمی که علاوه بر حمایت‌های مادی و معنوی از این افراد از تجارب و خلاقیت‌های آنها در پرداختن به ایده‌ها نو و کارآمد نهایت بهره‌برداری را داشته باشد.

علی بخشی‌زاده دیگر عضو این شورا هم در این جلسه با بیان اینکه برپایی بازار تولیدات رسانه‌ای در حاشیه جشنواره‌های تولیدات مراکز استانی نقش مهمی در معرفی توانمندی‌های هنرمندان بومی دارد تصریح کرد: این بازار فرهنگی- هنری می‌تواند علاوه بر این سبب تعاملات گسترده میان مراکز شود.

سپس مهدی فرجی که از دیگر اعضای شورای جشنواره است، نیز موفقیت آثار مختلف مراکز استانی صدا و سیما در جشنواره‌های داخلی و خارجی را مورد توجه قرار داد و گفت: این امر گویای کیفیت بالای این تولیدات است.

علیرضا جلالی هم با اشاره به وجود هنرمندان به نام و سرشناس در استان‌ها تصریح کرد: بسیاری از کارگردانان به نام ایران و شخصیت‌های فرهنگی و هنری برجسته ملی و بین‌المللی ایران از طریق شبکه‌های استانی به جامعه هنری و فرهنگی کشور معرفی شده‌اند که می‌توان از ظرفیت حرفه‌ای این افراد برای معرفی پتانسیل‌های همان مناطق استفاده کرد.

پروانه معصومی عضو دیگر شورای عالی جشنواره بیست و دوم در پایان با اشاره به اینکه شبکه های استانی با استفاده از زبان و گویش مخاطبان فراوانی دارند، تصریح کرد: مدت هاست خارج از تهران زندگی می کنم و مردم آن استان اولویت اولشان دیدن زبان و لباس خودشان در تلویزیون است.