رضا توکلی عمل قلب باز کرد/ آخرین وضعیت در بیمارستان

امیر توکلی فرزند رضا توکلی بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت جسمانی این بازیگر که به عارضه قلبی دچار شده است، گفت: پدرم چند روز پیش در پی حمله قلبی در بیمارستان بستری شد و ۲ روز پیش تحت عمل قلب باز قرار گرفت که این عمل موفقیت آمیز بوده اما او ممنوع الملاقات شده است و پزشکان گفته اند باید شرایط ایزوله ای داشته باشد.

وی افزود: پزشکان هنوز زمان ترخیص وی را به ما اعلام نکرده اند از همین رو باید دوران نقاهت را سپری کند.

توکلی در پایان گفت: این بیماری حاصل سال ها کار و حرص خوردن های پدرم در حوزه هنر و بازیگری بوده است.