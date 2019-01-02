هیچ مورد مشکوکی در ارتباط با بوی نامطبوع تهران به گزارش نشده

سخنگوی اورژانش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در ارتباط بوی نامطبوعی که در سطح شهر تهران فراگیر شده است تاکنون هیچ مورد یا مشکلی به اورژانس تهران گزارش نشده است.

مجتبی خالدی افزود: اورژانس برای خدمت رسانی به شهروندان و هر گونه مشکلی که منجر به آسیب شهروندان شده باشد در آمادگی کامل به سر می برد.

وی تصریح کرد: تاکنون هیچ گونه درخواستی از اورژانس در ارتباط با بوی نامطبوع تهران گزارش نشده است.

شهروندان تهرانی در تماس با خبرنگار مهر از حس شدن بوی نامطبوع در مناطق مختلفی همچون میدان انقلاب، خیابان احمد قصیر، میدان حسن‌آباد و ... خبر داده‌اند.

گشت‌های آتش‌نشانی تهران در حال بررسی منشا بوی بد در شهر تهران هستند و نیروهای آتش‌نشانی و امدادی در تهران تشکیل جلسه مدیریت بحران داده اند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی بوی بد منتشر شده را گوگردی توصیف کرده بودند.