به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی شامگاه پنجشنبه در دیدار وزیر اقتصاد و دارایی و هیئت همراه که در سفری دو روزه به قم آمده است، اظهار داشت: متأسفانه برخی مواقع مطلع میشویم از طریق رسانهها و اخباری که به دست ما میرسد که فلان فرد ۳۰ هزار میلیارد تومان اختلاس کرده، چطور میشود؟ قطعا این کار یک فرد تنها نیست و یک گروه پشت این فرد هستند.
وی ادامه داد: باید شجاعت داشته باشیم و عیبها را به مردم بگوییم و به دنبال اصلاح آنها باشیم؛ ترسوها عیبها را توجیه میکنند.
استاد سطوح عالی حوزه بیان کرد: شرایط امروز کشور به گونهای است که اگر دست به دست هم ندهیم مشکلات بیشتر میشود و تردیدی نیست در این اوضاع و شرایط خطوط سیاسی نیز در تصمیمگیریها دخیل شود.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، بخشی از این مشکلات را به دلیل سوء استفاده برخی از شرایط دانست و گفت: در برخی آمارها عنوان شده که ارزهایی به برخی داده شده تا کالا وارد کنند اما تنها ۲۵ درصد آنها وارد کشور شده است. واردات با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی انجام شده اما قیمت نهایی مطابق ارز ۱۲ هزار تومانی است.
آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به هزینههای دولت برای مؤسسات مالی و اعتباری ورشکسته به دلیل عدم نظارت کافی بر آنها افزود: تمام این مشکلات مردم را در معرض قرار میدهد و درمان آنها نظارت دقیق است که شواهد نشان میدهد که به درستی صورت نمیگیرد.
وی با بیان این سئوال که بحث قاچاق که به یک معما در کشور تبدیل شده با اذن چه کسی و چرا جلوگیری نمیشود، گفت: در این ایام شاهد بودیم که برخی کسبه با سوء استفاده از شرایط با افزایش قیمت دلار قیمتها را بالا بردند اما با کاهش آن قیمتی کاهش پیدا نکرد.
این مفسر قرآن کریم با تأکید بر اینکه باید مخارج دولت هزینه راهاندازی اقتصاد و توسعه شود، اظهار داشت: شاید یارانه ۴۵ هزار تومانی عددی نباشد اما در تعداد بالای دریافتکنندگان که ضرب شود عدد بسیار بزرگی است که حجم بالایی از منابع را صرف میکند.
وی با اشاره به مشکل بانکها در کشور و با انتقاد از عدم کنترل و نظارت بر آنها تصریح کرد: بانکها مردم را جریمه میکنند و بر جریمه آنها نیز سود میگیرند؛ یکی از مشکلات بانکها تولید و خلق پول است، به عنوان مثال یک بانک ۱۰۰ میلیارد سرمایه دارد اما به اندازه ۲۰۰ میلیارد کار میکند و در نهایت ورشکسته میشود.
آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به مشکلاتی که در پی افزایش نقدینگی در جامعه ایجاد میشود، بیان داشت: نظارت بر بانکها باید افزایش پیدا کرده و برای خلق پول و افزایش نقدینگی در کشور فکری شود.
وی با بیان اینکه تمام سرمایه مردم دست بانکها است، افزود: افزایش نقدینگی که در پی کار بیش از سرمایه بانکها اتفاق میافتد کار درستی نیست؛ اساس کار این است که وضعیت تولید بررسی شده و نقدینگی متناسب با همان توزیع شود.
این مفسر قرآن کریم خواستار شدت یافتن نظارت بر عملکرد بانکها شد و گفت: در زمینه واردات و صادرات نیز باید تدبیر شود و نظارت بر روند قاچاق کالا در دستور کار قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه نباید در مردم یاس و ناامیدی ایجاد شود، گفت: گاهی شنیده میشود که برخی در پی مشکلات کشور پیشنهاد مذاکره با آمریکا را میدهند؛ آمریکا پای میز مذاکره ابتدا میگوید انرژی اتمی و تجهیزات موشکی خود را کنار بگذارید، از عراق، سوریه و یمن بیرون بروید و کاری به اسرائیل نداشته باشید، پس جایی برای مذاکره باقی نمیماند. این افراد چرا نمیفهمند که هدف اصلی آنها ساقط کردن حکومت و نظام است.
آیت الله مکارم شیرازی در ادامه با اشاره به حضور دزدانه رئیس جمهور آمریکا در عراق، تصریح کرد: این حضور دزدانه نشاندهنده این است که این افراد در بین مردم دنیا منفور هستند، در حالی که در این اواخر پیشرفتهای زیادی در یمن، سوریه و فلسطین برای آزادیخواهان رقم خورده است.
وی پیروزیها در کشورهای مختلف سوریه، یمن و عراق را بارقههای امید و نکات مثبتی دانست که باید به مردم اطلاعرسانی شود و افزود: ما راهی را آمدهایم که برگشتی ندارد و باید با قدرت به پیش رفت و در این مسیر همدلی و همراهی بسیار اهمیت دارد؛ گاهی شنیده میشود بین وزرا اختلافاتی وجود دارد که این قابل قبول نیست.
نظر شما