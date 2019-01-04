به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حاج علی اکبری امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران که در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد، گفت: دعوت به تقوای الهی به معنای بهزیستی مومنانه و بهره مند شدن از زندگی خدایی و سبک زندگی سیاسی و خداپسندانه است.

وی با بیان اینکه تقوا، حرکت در صراط بندگی است و جلوه های گوناگونی در زندگی انسان دارد، گفت: تقوا تمام بخش‌های زندگی انسان را پوشش می‌دهد. یکی از روشن‌ترین جلوه‌های تقوا در زندگی جمعی مسلمانان، وحدت است. وحدت بر محور اهل بیت، امامت و ولایت شکل می‌گیرد.

امام جمعه موقت تهران اظهارداشت: خداوند بین مومنان عقد اخوت خوانده است. چه بشارتی بالاتر از این، جامعه مومنان باید قدر اخوت ایمانی و برادری مومنانه را بداند.

از رهبر انقلاب بابت اعتمادشان به بنده تشکر می‌کنم

حجت الاسلام حاج علی اکبری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از رهبر عالی قدر و حکیم و عزیزمان به خاطر اعتمادشان به این شاگرد کوچک تشکر می‌کنم و امیدوارم به دعای ایشان و شما خواهران و برادران مومن در انجام این وظیفه [امامت جمعه تهران] موفق باشم.

وی اظهارداشت: از عزیزانی که ابراز خوشحالی کردند و عزیزانی که نگران بودند و نقدهایی داشتند تشکر می‌کنم زیرا پس از این به نقد مشفقانه این عزیزان بیشتر نیاز دارم.

حجت الاسلام حاج علی اکبری در بخش دیگری از خطبه های این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به وظایف جامعه در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب اسلامی دستاورد عظیم نهضت اسلامی است. وظیفه ما کیفیت بخشی به نمازجمعه است. امروز نیاز ما به برگزاری باشکوه، باصلابت و رحمانی نماز جمعه بیش از همیشه است.

وی تاکید کرد: خطبای نماز جمعه در این زمینه وظیفه بزرگی دارند. علاوه بر این، ستادهای نماز جمعه و آحاد برادران و خواهران نیز وظیفه‌مند هستند و خواهش می‌کنم با پیشنهادات خود به ما کمک کنند.

دو ردیف از نرده‌های نماز جمعه تهران برداشته شد

امام جمعه موقت تهران اظهارداشت: برخی از وجود نرده‌های زیاد در محوطه نماز جمعه راضی نبودند. از ستاد برگزاری نماز جمعه تهران خواهش کردم تا این نرده‌ها را بردارند و حفاظت هم محبت کرد و دو ردیف از موانع برداشته شد، بخشی هم که باقی مانده، مورد نیاز است. انشاالله اصلاح دقیق‌تری خواهد شد.

حجت الاسلام حاج علی اکبری خطاب به نمازگزاران گفت: به اعتقاد بسیاری، فضای نماز جمعه باید فضایی دوستانه باشد. در حال حاضر بسیاری از مسئولان در جمع شما نشسته اند. هرچه این ارتباط ها در محیط نماز جمعه که فضایی معنوی است، نزدیک‌تر باشد، دلنشین‌تر و بهتر است. امیدوارم فاصله های ظاهری و واقعی بین مومنان و مسئولان و مردم برداشته شود و یکپارچه در کنار هم باشیم و راه نهضت انقلابی را ادامه دهیم.

وی گفت: حدود ۹۰۰ نماز جمعه در سطح کشور در حال برگزاری است. این نعمت بزرگی است که باید آن را شاکر باشیم و شکر آن در حضور موثر و کمک به مسئولان برای برگزاری بهتر نماز جمعه است. از همه عزیزانی که در این سالها به برگزاری نماز جمعه همت گماشته اند تشکر می کنم و از ائمه جمعه شهید و شهدای ستادهای نماز جمعه به نیکی یاد کرده و قدرشناسی می کنم.

امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: خداوند را به خاطر بارش باران در این ایام سپاسگزاریم. پائیز پرباران را پشت سر گذاشتیم و انشاءالله زمستان پر از برف و باران را پیش رو خواهیم داشت.

راهپیمایی‌های ۲۲ بهمن باطل السحر فتنه‌ها بوده است

حجت الاسلام حاج علی اکبری با بیان اینکه باید امسال بزرگداشت ایام پیروزی انقلاب متفاوت از سال‌های گذشته باشد، گفت: روزهای خدایی باید گرامی داشته شود. این نص فرمان خداوند است. روزهای خدایی نشانه های حیات طیبه هستند. آن روزهایی که خبر آزادی یک ملت بزرگ شنیده شد و روزی که طاغوت ذلیل و خوار شد. آن روز، روز خداست و تاریخ ایران هیچ ماهی را مانند ماه بهمن و هیچ دهه‌ای را مانند دهه فجر در خاطر ندارد. در این ۴۰ سال ملت عزیز ما با حضور حماسی و پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه و ایام دهه فجر باطل السحر فتنه‌ها و از بین‌برنده توطئه‌ها را همواره همراه خود داشته‌اند. دشمنان ما همواره از این حضور به خشم آمده‌اند.

امسال باید بهمن ماه متفاوتی داشته باشیم

وی افزود: دیدن صف مقاومت و حضور ملت مومن برای دشمنان سخت و دشوار است. ملت ما همیشه دشمنان خود را با این حضور به خشم آورده اند. بهمن ماه امسال متفاوت از بهمن های سال های گذشته خواهد بود. انشاءالله ملت ایران بر محور آرمان های الهی یکپارچه جشن بزرگ استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را در بهمن ماه برگزار خواهد کرد.

امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه دستاوردهای انقلاب اسلامی حاصل کیمیای مقاومت است، گفت: ما با یک ملت بی نظیر مواجه هستیم که ۴۰ سال مقاومت را در ادامه ۱۵ سال مبارزه نفس‌گیر پشت سر گذاشته است. خداوند به کسانی که پای پیمان بندگی باقی می مانند، بشارت می‌دهد و فرشتگان الهی بر آنها نازل می‌شوند. این بشارت حاصل استقامت ملت ماست.

حجت الاسلام حاج علی اکبری تصریح کرد: ما روزهای تلخ و سیاه تسلیم و سازش در برابر مستکبرین را از یاد نخواهیم برد. روزهایی که ملت ما تحقیر شد و عظمت ایران به تاراج گذاشته شد. روزهای وادادگی فرهنگی و هویتی. روزهای نوکری آمریکا و استکبار. روزهای دوستی با صهیونیست‌ها را فراموش نخواهیم کرد. فراموش کردن روزهای غارت منابع ملی توسط دشمنان سخت است.

وی با تاکید بر اینکه باید روز تولد دوباره ملت ایران را با پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ماه به یاد بیاوریم، گفت: ۴۰ سال پشت سر گذاشته شد و امروز ملت ایران میوه های شیرین این شجره طیبه ۴۰ ساله را می‌چیند.

امام جمعه موقت تهران اظهارداشت: بسیاری از آرزوهای ملت ایران در پرتوی این مقاومت مومنانه محقق شده است و تا حد زیادی ملت ما به استقلال در بخش‌های مختلف دست یافته است و آزادی در بالاترین سطح خود محقق شده است و موفق شده‌ایم یک نظام متفاوت را پایه‌گذاری کنیم.

حجت الاسلام حاج علی اکبری گفت: در عرصه های علمی، اجتماعی و فرهنگی، نتیجه این مقاومت را مشاهده کردیم و امروز ملت های جهان شاهد برآمدن یک تمدن جدید از شرق عالم با پیام‌های جدید هستند. ۴۰ سال مقاومت و ایستادگی در برابر جنگ، فتنه و نفوذ دستاورد بزرگی است.

تمدن آمریکا در حال افول است

خطیب موقت نماز جمعه این هفته تهران اظهارداشت: اگر نگاه دقیق به اطراف خودمان بیاندازیم، وضعیت دشمن کاملاً مشخص است. از یک سو تمدنی در حال تولید است و از سوی دیگر تمدن آمریکا در حال افول است.

وی ادامه داد: خروج نیروهای آمریکایی از منطقه مسئله کمی نیست. البته باید مراقب سایر توطئه های آنها نیز بود. حضور شبانه و دزدکی رئیس جمهور عجیب و غریب آمریکا در عراق و عدم استقبال مقامات عراق و مردم این کشور از این مقام آمریکایی قابل توجه بود.

حجت الاسلام حاج علی اکبری اظهارداشت: صحبت های با حسرت رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه بعد از این همه خرج باید با ترس و وحشت به عراق بیاییم، قابل توجه بود. انشاءالله به زودی تمام نیروهای آمریکایی از منطقه خارج خواهند شد. حضور آمریکایی ها در منطقه به جز نکبت و بدبختی چیزی نداشته است. اینها به هر جا که رفته اند با خودشان نکبت و بدبختی برده بودند.

غرب آسیا به گورستان آرزوهای آمریکایی‌ها تبدیل شده است

خطیب موقت نماز جمعه تهران تصریح کرد: منطقه خاورمیانه به قول آنها و منطقه غرب آسیا به گورستان آرزوهای آمریکایی‌ها با مقاومت ملت ایران تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: امروز به لطف خداوند رژیم صهیونیستی در برابر ملت ها روزهای سختی را پشت سر می گذارد. نصاب شکست آنها به دو روز رسیده و جبهه مقاومت به زنجیره طلایی مقاومت تبدیل شده است. حزب الله لبنان، مقاومت وطنی سوریه، ملت بحرین، یمن، عراق، یک زنجیره طلایی و سلسله الذهب مقاومت را در منطقه تشکیل داده اند.

حجت الاسلام حاج علی اکبری تاکید کرد: ملت ما شهد شیرین مقاومت را در ابتدا خود چشید و بعد از آن الهام بخش مقاومت در منطقه شد.

خطیب موقت نماز جمعه تهران ادامه داد: امروز دواعش از منطقه رفته‌اند و کسانی که سودای سیادت بر منطقه را داشته‌اند و ائتلاف کرده اند، خود دچار بحران موجودیت هستند.

وی با تاکید بر لزوم ایستادگی و مقاومت ملت ایران گفت: بهمن ماه امسال آکنده از دلبستگی و همبستگی ملت ایران بر محور امامت و ولایت خواهد بود.

حجت الاسلام حاج علی اکبری تاکید کرد: مسئولان باید با اعتماد به جوانان نخبه و انقلابی، خط این مقاومت را تکمیل کنند. امیدوارم در روزهای سختی که به خاطر تحریم ها و مشکلات اقتصادی به وجود آمده است، مسئولان مجاهدت، تدبیر و توکلشان را بیشتر کنند و خداوند نیز به تدبیر آنها برکت دهد.