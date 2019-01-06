اعلام زمان برگزاری جشنواره دانشجویان نمونه ۹۷/ معرفی ۲۷ دانشجو

محمدرضا علم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جشنواره انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه کشوری سال ۹۷ گفت: فراخوان دانشجویان نمونه کشوری سال ۹۷ در شهریورماه آغاز شد و تا ۳۰ مهر ماه ۹۷ ادامه داشت.

وی افزود: بیش از یک هزار و ۳۰۰ دانشجو از دانشگاه های سراسر کشور در این فراخوان شرکت کردند که نسبت به سال گذشته تعداد دانشجویانی که در این فراخوان شرکت کرده بودند با افزایش روبرو بود.

معاون امور دانشجویان داخل وزارت علوم افزود: پس از بررسی پرونده دانشجویان نمونه، اواخر بهمن ماه جشنواره انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه کشوری ۹۷ با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار می شود.

وی ادامه داد: سال گذشته حدود ۲۷ نفر از دانشجویان نمونه معرفی شدند که امسال نیز همین حدود معرفی خواهند شد.

به گزارش مهر، برحسب آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، صورت می گیرد.

نفرات اول هر مقطع جهت ارزیابی و انتخاب دانشجوی نمونه کشوری به وزارت متبوع معرفی می شوند.