به گزارش خبرنگار مهر، سیدمسعود عسگریان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به کشف آثار تاریخی در میدان مرکزی شهر بیش از یک سال از جانمایی سایتموزه طراحی شده توسط دانشگاه بوعلی سینا در مرکز میدان امام خمینی(ره) شهر میگذرد که این امر موجب ایجاد وقفه و تأخیر در تکمیل عملکرد اجرایی پروژه شهری پیادهراهسازی امام خمینی(ره) شده است.
عسگریان افزود: در نهایت با انتقال اشیای مکشوفه به مکانی دیگر، اداره کل راهوشهرسازی و میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان متعهد شدند نسبت به احداث موزه اقدام کنند؛ اما تاکنون در این زمینه اقدام خاصی صورت نپذیرفته است.
وی با بیان اینکه همچنان تعیینتکلیف و زمانبندی این پروژه در پیادهراه امام(ره) مشخص نیست، ادامه داد: در حال حاضر پیادهراه امام خمینی(ره) به عنوان یکی از مراکز اصلی گردشگری شهر که جزو آثار فاخر و واجد ارزش میراث فرهنگی به شمار میرود، به صورت نامناسب، نابسامان و مخروبه رها شده و موجب نگرانی و نارضایتی صاحب نظران و شهروندان شده است.
عسگریان همچنین با تأکید بر اینکه باید این نقطه حساس شهر از منظر زیباسازی و بازسازی تعیینتکلیف شود، گفت: باید به جای احداث سایتموزه در این محل، آبنمایی مناسب همراه با تأمین فضای سبز و محوطهسازی ایجاد کنیم تا به محیطی مفرح و شاداب با طراوتی خاص در تمامی فصول سال برای گردشگران و شهروندان تبدیل شود.
وی با اشاره به اجرایی نشدن پروژه سایتموزه پیادهراه، گفت: پیش از آنکه شاهد دوبارهکاری و اتلاف زمان و هزینه در اجرای پروژههای شهری باشیم باید مانع احداث این پروژه شویم، زیرا در این صورت میتوان با پیشبینی پروژههای دیگر سایر نیازهای شهروندان را تأمین و اجرایی کرد.
عسگریان در ادامه خواستار بیان چرایی اجرایی نشدن موزه ۸ هزار مربعی هگمتانه واقع در بلوار علویان شد و افزود: این موزه به عنوان موزه مرکزی شهر در سال ۱۳۹۱ مصوب شد که به گفته مسئولان امر، باید تمامی اشیای مکشوفه از تپه هگمتانه و سایر مکانهای حفاری شده در آن مکان، گردآوری میشد.
رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان با تأکید بر اینکه طراحی سایتموزه در پیادهراه امام(ره) پیوست فرهنگی و اقتصادی ندارد، گفت: انتظار میرفت دانشگاه بوعلی سینا به عنوان مشاور طرح سایتموزه ۸۰۰ مترمربعی پیادهراه امام(ره) علاوه بر در نظر گرفتن اسناد طرحهای بالادستی، به موزه ۸ هزار مترمربعی تپه هگمتانه آنهم با فاصلهای نه چندان دور از یکدیگر، توجه داشته باشد.
عسگریان گفت: با توجه به محدودیتهای منابع مالی ادارات کل راهوشهرسازی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، احداث دو موزه با این میزان مساحت و با فاصله کوتاه، ضروری به نظر نمیرسد و باید دستگاههای ذیربط در مدیریت صحیح هزینهکرد عمرانی از موازیکاریها جلوگیری کنند.
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