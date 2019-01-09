  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۲۷

تائید پایبندی یمنی‌ها به آتش‌بس توسط سازمان ملل

تائید پایبندی یمنی‌ها به آتش‌بس توسط سازمان ملل

نماینده ویژه سازمان ملل از رعایت آتش بس توسط گروه‌های یمنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، «مارتین گریفیتس»، نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن، در گزارشی به شورای امنیت اعلام کرد در حال حاضر گروه‌های یمنی به توافق آتش بس پای بند بوده‌اند.

گریفیتس همچنین افزوده است که تنش‌ها و درگیری طی چند هفته گذشته در یمن  کاهش قابل توجهی داشته است.

وی همچنین به مسئله تبادل زندانیان نیز اشاره کرد و گفت: فهرست مبادله زندانیان از سوی هر دو طرف یمنی در حال آماده‌سازی برای اجراست.

نماینده ویژه سازمان ملل همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری دور بعدی گفتگو میان مقامات عالی دو گروه یمنی در امان، پایتخت اردن در دوشنبه هفته آینده خبر داد و این گفتگوها را گام اساسی برای حرکت به سمت صلح در یمن عنوان کرد.

مارتین گریفیتس همچنین با ابراز امیدواری نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی در یمن، افزوده است که تلاش‌ها برای بازگشایی بانک مرکزی یمن و همچنین فرودگاه صنعا برای بهبود اوضاع انسانی این کشور ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 4508890

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها