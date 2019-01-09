به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، «مارتین گریفیتس»، نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن، در گزارشی به شورای امنیت اعلام کرد در حال حاضر گروههای یمنی به توافق آتش بس پای بند بودهاند.
گریفیتس همچنین افزوده است که تنشها و درگیری طی چند هفته گذشته در یمن کاهش قابل توجهی داشته است.
وی همچنین به مسئله تبادل زندانیان نیز اشاره کرد و گفت: فهرست مبادله زندانیان از سوی هر دو طرف یمنی در حال آمادهسازی برای اجراست.
نماینده ویژه سازمان ملل همچنین از برنامهریزی برای برگزاری دور بعدی گفتگو میان مقامات عالی دو گروه یمنی در امان، پایتخت اردن در دوشنبه هفته آینده خبر داد و این گفتگوها را گام اساسی برای حرکت به سمت صلح در یمن عنوان کرد.
مارتین گریفیتس همچنین با ابراز امیدواری نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی در یمن، افزوده است که تلاشها برای بازگشایی بانک مرکزی یمن و همچنین فرودگاه صنعا برای بهبود اوضاع انسانی این کشور ادامه خواهد داشت.
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