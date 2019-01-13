کاردار لهستان به وزارت خارجه فراخوانده شد/اقدام متقابل ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در اعتراض به کنفرانس ضد ایرانی به اصطلاح صلح و امنیت در خاورمیانه با میزبانی مشترک آمریکا و لهستان که قرار است در ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه در ورشو برگزار شود، روز شنبه ۲۲ دی «ویچخ اونلت» کاردار لهستان به وزارت امور خارجه فراخوانده شد.

در این دیدار، رئیس اداره اول شرق اروپای وزارت امور خارجه مراتب اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقدام طرف لهستانی در همراهی با آمریکا برای برگزاری این کنفرانس را اعلام داشت و گفت: این، یک حرکت خصمانه از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است و انتظار می رود لهستان از همراهی با آمریکا در برگزاری این کنفرانس خودداری کند.

کاردار لهستان در این دیدار با ارائه توضیحاتی در خصوص کنفرانس مذکور، بر ضد ایرانی نبودن آن و بیان اینکه مواضع لهستان با اظهارات اخیر مقامات آمریکایی متفاوت است تاکید کرد.

رئیس اداره اول شرق اروپای وزارت امور خارجه کشورمان با ناکافی دانستن این توضیحات و تاکید بر ضرورت اقدام جبرانی فوری دولت لهستان، تاکید کرد:در غیر این صورت جمهوری اسلامی ناچار به اتخاذ اقدامات متقابل است.

کاردار لهستان با اشاره به روابط تاریخی دو کشور اظهار داشت که، پیام دولت جمهوری اسلامی ایران را به مقامات ذیربط لهستان منعکس خواهد کرد.

